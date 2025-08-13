El conflicto por la flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad con impacto económico directo. Chile, uno de los principales compradores de carne y reproductores de la región, prohibió el ingreso de estos productos desde el sur argentino, en respuesta a la resolución 460 del SENASA, que modificó las condiciones sanitarias de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Osvaldo Luján, presidente de las Federaciones Rurales de Chubut, no oculta su indignación. “Además de preocupado, estoy indignado por todo lo que ha sido este trámite. Venimos trabajando más de 20 años para lograr un estatus sanitario que nos abrió mercados exigentes y ahora, por una decisión inconsulta, lo estamos poniendo en riesgo”, expresó.

El dirigente explicó que la medida contradice las promesas iniciales del organismo nacional. “Nos habían manifestado que no habría problemas con los mercados externos, lo cual fue una falsedad. En la misma resolución dicen que no hubo objeciones de Chile, pero el SAC —el SENASA chileno— ya sacó una resolución prohibiendo la importación de carne procesada, en pie y de reproductores desde Argentina”, detalló.

La preocupación no se limita al país vecino. Luján alertó que “así como Chile ya nos cerró la puerta, mañana los países europeos pueden hacer lo mismo. De hecho, ya hablan de una posible inspección”. Según indicó, en septiembre Chile realizará una auditoría para verificar si se cumplen las condiciones de la nueva normativa, de la que dependerá la continuidad del estatus sanitario actual.

El impacto para la economía regional es profundo. “No hay que mirarlo solo en valores absolutos, porque lo que exporta la Patagonia puede parecer poco en comparación con el país, pero para nuestra región es enorme. Cuatro frigoríficos de Santa Cruz exportan cordero a Chile, y Chubut vende a través de frigoríficos carne ovina adulta a mercados asiáticos. Además, hay cabañas con genética de primer nivel que exportaban reproductores a Chile”, sostuvo.

El sistema productivo local se construyó alrededor de esta ventaja sanitaria. “Muchas actividades crecieron gracias a esta norma: la producción de forraje, la ganadería, la genética ovina. Logramos lo que todo país productor de carne busca: un estatus sanitario respetado y demandado por el mundo”, subrayó Luján, quien advirtió que el cambio abre la puerta a que la Patagonia pierda ese diferencial y tenga que volver a vacunar o, peor aún, enfrentar un brote de aftosa.

La respuesta del sector no se hizo esperar. “Recurrimos a la Justicia. Chubut presentó un amparo para revertir esta resolución, que sigue vigente. El perjuicio ya es real porque Chile nos cerró la importación. Ahora también pedimos una audiencia con la nueva presidenta de SENASA para exponer nuestros fundamentos y trabajar juntos en un país libre de aftosa sin vacunación, sin sacar a la única zona que ya lo logró”, concluyó.

Mientras tanto, el reloj avanza hacia septiembre, cuando la inspección chilena podría definir si la Patagonia conserva o pierde un sello sanitario que tardó décadas en conseguir y que hoy pende de un hilo por una decisión que, según el campo, se tomó “de espaldas a los productores”.