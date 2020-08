COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La pandemia de coronavirus sigue golpeando seriamente la economía mundial. El aumento de los locales y comercios cerrados por la baja de las ventas y el poco movimiento económico es evidente; los salones de eventos y boliches son los más afectados.

En este contexto, el reconocido animador Alberto Sosa, quién está al frente de “Los Años Dorados” hace más de 20 años, informó este martes que ante la imposibilidad de sostener los costos, cerrará el local de forma definitiva.

“Acá hay que pagar la luz, el gas", aseguro en contacto con La Petrolera. Y agregó: "Gracias a Dios el alquiler quedó sin efecto, pero fue lo único. En la Municipalidad tuve que darle de baja a ingresos brutos".

"No he tenido ningún tipo de beneficio ni del Municipio ni de Provincia. Yo cerré en marzo y no me llamó nadie. Sé que hubo préstamos y ayuda, pero no soy de andar molestando ni pidiendo. Por eso tomé la determinación de cerrar", manifestó.

Finalemente indicó que ante el cierre "se quedarán sin trabajo unas 10 personas además de la gente de seguridad". Por el momento, en el local ubicado en calle Viamonte, funcionará una iglesia evangélica.