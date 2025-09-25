Crisis educativa en Neuquén: mejora en Lengua, pero fuerte retroceso en Matemática

El sistema educativo de Neuquén enfrenta un escenario complejo tras la publicación del informe elaborado por Argentinos por la Educación, que analizó la trayectoria escolar de los estudiantes que comenzaron la primaria en 2013 y egresaron este año. Si bien la provincia mostró un repunte en el área de Lengua, los resultados en Matemática descendieron de manera preocupante, lo que plantea un desafío urgente para las políticas educativas locales.

El estudio, realizado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Víctor Volman, toma como base las pruebas Aprender y el Relevamiento Anual para medir cuántos estudiantes logran terminar la secundaria en tiempo y forma, alcanzando además niveles satisfactorios en ambas materias clave.

Solo el 10% llega con los aprendizajes esperados

El dato central del informe indica que solo 10 de cada 100 estudiantes en el país terminan la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos adecuados en Lengua y Matemática. La cifra representa una baja frente a cohortes anteriores: en 2022 eran 13 y en 2020, 16.

En Neuquén, la tendencia se alinea con lo registrado a nivel nacional. Mientras que los resultados de Lengua evidencian un leve repunte, el desempeño en Matemática muestra un retroceso aún más marcado, lo que refleja un obstáculo persistente para los jóvenes neuquinos.

Especialistas advierten que la pandemia de COVID-19 acentuó la caída en Matemática, una materia donde la enseñanza virtual y la falta de acompañamiento tuvieron efectos más profundos. “No se trata solo de resolver operaciones básicas; lo que está en juego son los ingresos futuros de estos jóvenes”, señalaron desde el informe, al remarcar la relación entre formación matemática y oportunidades laborales.

En ese sentido, los investigadores advierten que la escuela aún no logra reducir las desigualdades: los estudiantes de contextos más desfavorables continúan en clara desventaja respecto de quienes provienen de familias con mayor capital cultural y económico.

Neuquén, entre las provincias con contrastes

El documento coloca a Neuquén en un grupo de provincias donde los avances en Lengua conviven con retrocesos importantes en Matemática, situación que también se repite en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires.

La mejora en Lengua, aunque positiva, no compensa la falta de consolidación en Matemática, un área que, según especialistas, requiere de políticas más específicas y sostenidas en el tiempo.

Expertos en educación remarcan la necesidad de priorizar los contenidos troncales y de fortalecer la enseñanza en Matemática desde los primeros años de la escolaridad obligatoria. También señalan que es clave reducir el ausentismo estudiantil y acompañar a los docentes con herramientas pedagógicas más efectivas.

“Continuamos sin poder compatibilizar la expansión de la matrícula con los aprendizajes fundamentales. Se necesita un ‘back to basics’ que ponga en el centro la Lengua y la Matemática, como base de todo lo demás”, sostuvo la especialista Viviana Postay.

Otros profesionales sugieren revisar el tiempo dedicado a cada espacio curricular e implementar sistemas de apoyo pedagógico intensivo para Matemática, a fin de revertir una tendencia que amenaza con profundizar la crisis educativa en la provincia.