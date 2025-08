En Comodoro Rivadavia, la sucursal del Banco Santander es epicentro de una protesta protagonizada por trabajadores bancarios que denuncian despidos masivos a nivel nacional, afectando a más de 1200 empleados en todo el país , incluyendo cinco en esta ciudad.

Según Gonzalo Martínez, Secretario de Organización de La Bancaria, esta medida se enmarca en un proceso de digitalización bancaria que está eliminando puestos operativos tradicionales, a la vez que impacta negativamente en la atención presencial, especialmente para clientes adultos mayores que requieren asistencia personalizada.

"Hoy hay un abandono hacia el cliente brutal y un miedo para nosotros también de el futuro de la organización en el país", señaló en diálogo con Seta Tv.

El secretario Martínez reconoce la difícil situación laboral y social en Comodoro Rivadavia, agravada por despidos también en el sector petrolero, dejando a numerosas familias sin ingresos y con dificultades para reintegrarse al mercado laboral. “Son muchas familias que se quedan en la calle, la situación actual está muy mala, el mercado laboral está muy malo. Estos chicos que hoy se quedan en la calle no tienen la posibilidad de reincorporarse enseguida en el mercado laboral y todos tienen sus gastos y compromisos”, explicó.

Por ello, los trabajadores solicitan no solo la reincorporación de sus compañeros despedidos, sino también la reconversión de sus puestos hacia funciones de asesoramiento y atención al cliente que permitan mantener un servicio adecuado y humano, especialmente para los jubilados que no pueden o no saben operar por medios digitales.



CRISIS DEL BANCO SANTANDER: MEDIDAS DE FUERZA Y MOVILIZACIÓN EN TODO EL PAÍS

La protesta en Comodoro Rivadavia se realiza en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por La Bancaria, que incluye jornadas de asambleas, retenciones de servicios, movilizaciones y paros progresivos.

En la ciudad petrolera, las acciones ya han incluido batucadas y asambleas internas sin impedir la atención a los clientes, buscando visibilizar el reclamo y presionar a la entidad financiera. En palabras de Martínez: “En principio nosotros intentamos la reincorporación de los desvinculados pero a pesar de la conciliación obligatoria no tuvimos suerte más que el arreglo económico. Lo que nosotros hoy buscamos es la reconversión de las posiciones que el banco está prescindiendo, principalmente operativos a posiciones de asesoramiento y atención al cliente”.



A nivel nacional, el sindicato denunció la entrega de telegramas de despido arbitrarios y presiones para firmar desvinculaciones forzadas, calificando estas prácticas como “ajustes salvajes” y “aprietes” por parte del banco, que es una filial del grupo español Santander.

"Estuvimos en contacto permanente, sin ir más lejos ayer nos reunimos con uno de ellos; el viernes pasó por la sucursal otra de las chicas. Estamos tratando de ayudarlos en reinsertarse al mercado laboral, pero sabemos que no es sencillo, y bueno, acompañándolos en un momento que es muy difícil", señaló.

UN FUTURO MUY COMPLICADO PARA LOS TRABAJADORES

La protesta bancaria en Comodoro Rivadavia refleja una problemática mayor que afecta a toda Argentina, donde el ajuste en el sector financiero privado se traduce en despidos, reducción de sucursales y precarización laboral.

La Asociación Bancaria advirtió que este proceso pone en riesgo no solo a los trabajadores sino también a la calidad de los servicios bancarios, con un efecto negativo sobre los clientes, en particular los más adultos y vulnerables. La desatención presencial y el cierre masivo de sucursales generan incertidumbre y riesgo social, además de provocar temor entre los empleados por el futuro de la organización en el país.

El gremio continúa presionando por la estabilidad laboral, denunciando una política que consideran injusta y alineada con intereses externos, y reclama que el Banco Santander reconsidere su estrategia para evitar una crisis mayor.