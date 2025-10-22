Crisis del agua en Las Perlas: vecinos bloquean el paso de camiones y exigen respuestas al municipio

Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos de Balsa Las Perlas mantienen interrumpido el paso de camiones de áridos por la Ruta 74, a la altura del puente que une el barrio con la ciudad de Neuquén. El corte, que permite la circulación de vehículos particulares y del transporte público, busca visibilizar el reclamo histórico por el acceso al agua potable, un servicio básico que cientos de familias no tienen garantizado.

“Esto viene de hace años, el reclamo por el agua potable es histórico”, explicó Natalia, vecina del barrio. “Hay vecinos que llevan 40 días sin agua y otros una semana. Nos prometieron una bomba nueva para el lunes, pero no cumplieron”.

“Nos cansamos de promesas”

Los residentes aseguran que el corte es pacífico pero firme, y que no se moverán del lugar hasta obtener una respuesta concreta del Municipio de Cipolletti.

“Estamos sobre la Ruta 74 bloqueando solo a los camiones con áridos hasta que alguien del Municipio venga y nos dé respuestas”, añadió Natalia.

La falta de abastecimiento se agrava con las altas temperaturas y la escasez de camiones cisterna.

“Ni siquiera trajeron agua porque dicen que si el tanque no está adelante del domicilio, no te la dejan. Es inhumano vivir así”, expresó indignada la vecina.

Otra residente, Eva, acompañó la medida en solidaridad con las familias más afectadas. “Hace más de tres meses que no hay agua en varios sectores. Prometieron arreglar la bomba de Costa Esperanza y nunca lo hicieron. La gente está cansada”, lamentó.

El reclamo se reaviva tras semanas de promesas incumplidas

El conflicto no es nuevo. La semana pasada, los vecinos se habían movilizado hasta el Municipio de Cipolletti, donde fueron recibidos por el intendente Rodrigo Buteler y el secretario de Gobierno Julio Dujka. En ese encuentro, los funcionarios prometieron soluciones inmediatas, incluyendo el envío de una nueva bomba de agua y la reparación de cañerías.

Dujka incluso recorrió el viernes las instalaciones junto a técnicos y vecinos, asegurando que el gobierno local estaba “trabajando en una solución para dar previsibilidad al servicio”. Sin embargo, el compromiso no se cumplió y el malestar volvió a crecer.

Un barrio a 15 kilómetros, pero con servicios ausentes

Pese a su cercanía con Cipolletti —apenas 15 kilómetros—, Balsa Las Perlas enfrenta problemas estructurales en el suministro de agua, electricidad y transporte. El sistema de bombeo que abastece a la comunidad depende de bombas eléctricas en mal estado, y las roturas en las cañerías agravan la falta de presión y distribución.

“Es tremendo el abandono del Municipio. No pedimos lujos, pedimos agua para vivir”, resumió una vecina al borde del puente, donde flamean carteles con frases como “El agua es un derecho” y “Cumplan con lo prometido”.