COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La hija de Victorio Joursin, el abuelo que padece Alzheimer y que es intensamente buscado en Comodoro desde el jueves, contó a través de Facebook que en las últimas horas recibieron un llamado informando que un hombre mayor andaba por el campo, con la esperanza de que se tratara del anciano buscado. Sin embargo, no era Victorio sino un amigo de él, de 84 años, que había salido a buscarlo, en medio de la desesperación por no tener noticias suyas.

"Hoy me emocioné hasta las lágrimas. Nos llamaron (para decirnos) que andaba un abuelo por el campo, por si era mi papá, pero no; era Moisés Herrera, de 84 años, también ex policía y camarada de Victorio Joursin, buscando a su amigo por el descampado. Apenas caminaba... Recorrió varios lugares. Lo dejamos en su casa", escribió Mabhy Joursin, la hija del abuelo que es intensamente buscado desde el jueves en la ciudad.

HOY ME EMOCIONE HASTA LAS LAGRIMAS!!! nos llamaron q andaba un abuelo por el campo x si era mi papa, pero no era MOISES... Publicado por Mabhy Joursin en Miércoles, 22 de enero de 2020

"Que hermoso el abuelito salió a buscar a su amigo. Qué fuerte, por Dios", escribió una usuaria, mientras que otra resaltó: ¡Qué gran amigo; no lo paró ni su edad y este calor. Dios los bendiga y encuentren pronto a tu papá!", expresó en el Facebook de la hija de Victorio.

La policía, familiares y amigos de Victorio Joursin lo buscan sin descanso desde el jueves 16 de enero, día en el que desapareció en la zona de Kilómetro 8.

A un día de cumplirse una semana de búsqueda, los hijos y nietos de Victorio siguen una incesante búsqueda del hombre que fue visto por última vez el jueves pasado por la tarde, en la calle Nahuel Huapi, cuando se dirigía a un terreno que poseen en la zona de chacras.

A través de redes sociales su hijo Julio publica constantemente imágenes del hombre de 74 años, a quien no han encontrado pese a la intensa búsqueda que montó la policía, con cuatriciclos, canes, caballos, y la ayuda de drones y helicópteros.