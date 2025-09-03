A partir de la Ley 3.117 y el decreto 143/19, el gobierno de Neuquén declaró el estado de emergencia agraria, hídrica y productiva por sequía en todo el territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia. La medida rige desde el 1 de enero de 2025 con posibilidad de prórroga por seis meses.

Este régimen beneficia a productores que acrediten la afectación de sus explotaciones, otorgando facilidades tributarias, crediticias, procesales y sociales. Para atender las necesidades inmediatas del sector, se habilitaron diversas líneas de crédito con tasas fijas entre el 10% y el 20%, dependiendo del caso.

Líneas de financiamiento disponibles

1. Inclusión financiera para agricultura familiar

  • Inversiones en uso eficiente del agua, mejora de pastizales y manejo ganadero.
  • Montos: hasta $4.000.000.
  • Plazo: 36 meses (con hasta 12 de gracia).
  • Tasa: fija del 10%.
  • Garantías: a sola firma.
  • Fondo asignado: $200.000.000.

2. Créditos para productores registrados

  • Inversiones y capital de trabajo.
  • Montos: hasta $8.000.000.
  • Plazo: 36 meses.
  • Tasa: fija del 10%.
  • Garantías: a sola firma.
  • Fondo asignado: $250.000.000.

3. Eficiencia del agua bajo riego

  • Destinado a productores en valles bajo riego.
  • Inversiones en infraestructura, riego presurizado y capital de trabajo.
  • Montos: hasta $9.000.000.
  • Plazo: 18 meses.
  • Tasa: fija del 10%.
  • Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP.
  • Fondo asignado: $400.000.000.

4. Prefinanciamiento comercial

  • Capital de trabajo, costos de acopio y comercialización.
  • Montos: hasta $60.000.000.
  • Plazo: hasta 15 meses.
  • Tasa: fija del 10%.
  • Garantías: a sola firma o prendarias.
  • Fondo asignado: $360.000.000.

5. Línea de transporte para trashumantes

  • Servicios de traslado de hacienda (incluye hasta 5 equinos).
  • Montos: hasta $5.500.000.
  • Plazo: hasta 9 meses.
  • Tasa: fija del 17,5%.
  • Garantías: personales.
  • Fondo asignado: $490.000.000.

6. Línea ganadera de emergencia

  • Para productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y avícolas.
  • Inversiones en infraestructura hídrica y manejo.
  • Montos: hasta $25.000.000.
  • Plazo: hasta 48 meses.
  • Tasa: fija del 10%.
  • Garantías: a satisfacción de IADEP.
  • Fondo asignado: $500.000.000.

7. Créditos para productores ganaderos con más de 200 cabezas

  • Inversiones en infraestructura hídrica y suplementación.
  • Montos: hasta $30.000.000.
  • Plazos: hasta 12 meses (con hasta 8 meses de gracia).
  • Tasa: fija del 20%.
  • Garantías: a satisfacción de ADENEU.
  • Fondo asignado: $700.000.000.
