Créditos de hasta 30 millones para el campo neuquino: requisitos y condiciones
El gobierno neuquino dispuso siete líneas de financiamiento por un total de $3.000 millones para productores afectados por la sequía. Los créditos incluyen tasas fijas bajas, períodos de gracia y facilidades de acceso, aunque con requisitos específicos según cada actividad.
A partir de la Ley 3.117 y el decreto 143/19, el gobierno de Neuquén declaró el estado de emergencia agraria, hídrica y productiva por sequía en todo el territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia. La medida rige desde el 1 de enero de 2025 con posibilidad de prórroga por seis meses.
Este régimen beneficia a productores que acrediten la afectación de sus explotaciones, otorgando facilidades tributarias, crediticias, procesales y sociales. Para atender las necesidades inmediatas del sector, se habilitaron diversas líneas de crédito con tasas fijas entre el 10% y el 20%, dependiendo del caso.
Líneas de financiamiento disponibles
1. Inclusión financiera para agricultura familiar
- Inversiones en uso eficiente del agua, mejora de pastizales y manejo ganadero.
- Montos: hasta $4.000.000.
- Plazo: 36 meses (con hasta 12 de gracia).
- Tasa: fija del 10%.
- Garantías: a sola firma.
- Fondo asignado: $200.000.000.
2. Créditos para productores registrados
- Inversiones y capital de trabajo.
- Montos: hasta $8.000.000.
- Plazo: 36 meses.
- Tasa: fija del 10%.
- Garantías: a sola firma.
- Fondo asignado: $250.000.000.
3. Eficiencia del agua bajo riego
- Destinado a productores en valles bajo riego.
- Inversiones en infraestructura, riego presurizado y capital de trabajo.
- Montos: hasta $9.000.000.
- Plazo: 18 meses.
- Tasa: fija del 10%.
- Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP.
- Fondo asignado: $400.000.000.
4. Prefinanciamiento comercial
- Capital de trabajo, costos de acopio y comercialización.
- Montos: hasta $60.000.000.
- Plazo: hasta 15 meses.
- Tasa: fija del 10%.
- Garantías: a sola firma o prendarias.
- Fondo asignado: $360.000.000.
5. Línea de transporte para trashumantes
- Servicios de traslado de hacienda (incluye hasta 5 equinos).
- Montos: hasta $5.500.000.
- Plazo: hasta 9 meses.
- Tasa: fija del 17,5%.
- Garantías: personales.
- Fondo asignado: $490.000.000.
6. Línea ganadera de emergencia
- Para productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y avícolas.
- Inversiones en infraestructura hídrica y manejo.
- Montos: hasta $25.000.000.
- Plazo: hasta 48 meses.
- Tasa: fija del 10%.
- Garantías: a satisfacción de IADEP.
- Fondo asignado: $500.000.000.
7. Créditos para productores ganaderos con más de 200 cabezas
- Inversiones en infraestructura hídrica y suplementación.
- Montos: hasta $30.000.000.
- Plazos: hasta 12 meses (con hasta 8 meses de gracia).
- Tasa: fija del 20%.
- Garantías: a satisfacción de ADENEU.
- Fondo asignado: $700.000.000.