A partir de la Ley 3.117 y el decreto 143/19, el gobierno de Neuquén declaró el estado de emergencia agraria, hídrica y productiva por sequía en todo el territorio provincial, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia. La medida rige desde el 1 de enero de 2025 con posibilidad de prórroga por seis meses.

Este régimen beneficia a productores que acrediten la afectación de sus explotaciones, otorgando facilidades tributarias, crediticias, procesales y sociales. Para atender las necesidades inmediatas del sector, se habilitaron diversas líneas de crédito con tasas fijas entre el 10% y el 20%, dependiendo del caso.

Líneas de financiamiento disponibles

1. Inclusión financiera para agricultura familiar

Inversiones en uso eficiente del agua, mejora de pastizales y manejo ganadero.

Montos: hasta $4.000.000.

Plazo: 36 meses (con hasta 12 de gracia).

Tasa: fija del 10%.

Garantías: a sola firma.

Fondo asignado: $200.000.000.

2. Créditos para productores registrados

Inversiones y capital de trabajo.

Montos: hasta $8.000.000.

Plazo: 36 meses.

Tasa: fija del 10%.

Garantías: a sola firma.

Fondo asignado: $250.000.000.

3. Eficiencia del agua bajo riego

Destinado a productores en valles bajo riego.

Inversiones en infraestructura, riego presurizado y capital de trabajo.

Montos: hasta $9.000.000.

Plazo: 18 meses.

Tasa: fija del 10%.

Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP.

Fondo asignado: $400.000.000.

4. Prefinanciamiento comercial

Capital de trabajo, costos de acopio y comercialización.

Montos: hasta $60.000.000.

Plazo: hasta 15 meses.

Tasa: fija del 10%.

Garantías: a sola firma o prendarias.

Fondo asignado: $360.000.000.

5. Línea de transporte para trashumantes

Servicios de traslado de hacienda (incluye hasta 5 equinos).

Montos: hasta $5.500.000.

Plazo: hasta 9 meses.

Tasa: fija del 17,5%.

Garantías: personales.

Fondo asignado: $490.000.000.

6. Línea ganadera de emergencia

Para productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y avícolas.

Inversiones en infraestructura hídrica y manejo.

Montos: hasta $25.000.000.

Plazo: hasta 48 meses.

Tasa: fija del 10%.

Garantías: a satisfacción de IADEP.

Fondo asignado: $500.000.000.

7. Créditos para productores ganaderos con más de 200 cabezas