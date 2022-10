El plan Mi Compu es un beneficio que permite comprar notebooks con créditos sin interés específicos del Banco Nación de hasta $ 300.000.

Entre los beneficios para los jubilados y pensionados de ANSES, está la posibilidad de comprar a través de un plan de pagos de hasta 40 cuotas. La entrega de equipos es sin cargo en todo el país y las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión.

El solicitante podrá realizar una cancelación anticipada de las mismas.

Los jubilados y pensionados de Anses pueden solicitar el crédito ingresando a https://www.bna.com.ar/Personas/SolicitarProducto/MiCompuJubi. Allí deberán completar un formulario con sus datos personales y en qué sucursal cercana a su domicilio desean efectuar el trámite.

💻 QUÉ MODELOS HAY DISPONIBLES

Persecución y tiroteo en Comodoro: balearon a dos policías pero los salvó el chaleco y hay tres detenidos

✔️ Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

✔️ Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

✔️ Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

✔️ PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

✔️ All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

✔️ Tablet EXO WAVE I101

🟡 DOCUMENTOS A PRESENTAR

1- Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia del mismo.

2- Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

3- Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

4 - Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

TABLETS GRATIS

El otro beneficio para jubilados y pensiones es a través del programa Conectando con Vos, del Enacom, mediante el cual los jubilados recibirán tablets gratis con el objetivo de promover la integración, el desarrollo social y facilitar la inserción mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).

Exempleados de una concesionaria de Chubut estafaron a clientes con falsos planes de ahorro

Las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias deben inscribirse en el ENACOM y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLAS

☑ Asignación Universal por Hijo (AUH).

☑Asignación por Embarazo

☑ Jubilados y pensionados

☑Monotributistas

☑ Trabajadores en relación de dependencia

☑Beneficiarios de Becas Progresar

☑Personas que reciban el Seguro de Desempleo