En un contexto económico desafiante, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) amplía las posibilidades de acceso al crédito para sectores vulnerables y trabajadores formales.

Los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Cónyuge y Hijo (SUAF) y jubilados pueden solicitar préstamos de manera rápida, sencilla y 100% digital, apoyándose en las herramientas de simulación online que ofrecen el Banco Nación y el Banco Provincia.

El acceso digital a créditos para AUH, SUAF y jubilados representa un paso significativo en la democratización del financiamiento en Argentina. Muchos de estos beneficiarios se encontraban fuera del sistema financiero formal debido a barreras burocráticas, falta de garantías tradicionales o desconocimiento de alternativas disponibles.

Con esta iniciativa, ANSES y los bancos públicos promueven un sistema más equitativo y cercano a las personas que más necesitan respaldo económico, facilitando la realización de proyectos personales y mejorando la calidad de vida con garantías legales.

CRÉDITO DE ANSES: ¿QUÉ ES Y PARA QUIÉNES ESTÁ DESTINADO?

El llamado "Crédito ANSES" representa una modalidad crediticia destinada exclusivamente a beneficiarios populares del sistema de seguridad social. Los solicitantes deben ser titulares de AUH, SUAF o jubilaciones, y cumplir una serie de requisitos que garantizan la capacidad de repago y la identificación formal dentro del sistema financiero argentino.

Esta iniciativa se posiciona como una solución para un sector históricamente excluido o con acceso limitado a productos bancarios tradicionales. Además, el proceso de gestión no demanda asistencia de gestores o intermediarios, habilitando un sistema ágil, transparente y económico.

Gracias a la implementación de simuladores online en los portales y aplicaciones oficiales del Banco Nación y Banco Provincia, los usuarios pueden conocer en segundos:

Si califican para obtener el crédito.

El monto máximo disponible.

La cuota mensual estimada según el tipo y plazo del préstamo.

El único requisito previo es contar con el CUIL, la clave digital activa y ser titular de AUH, SUAF o jubilación. Toda la gestión se realiza desde el teléfono móvil o una computadora mediante las aplicaciones bancarias oficiales o el home banking, evitando desplazamientos, esperas y gastos en intermediarios.

CÓMO FUNCIONAN LOS SIMULADORES ONLINE

Los simuladores permiten al usuario ingresar su monto de interés y plazo de devolución deseado, ajustando en tiempo real las cuotas que resultarán a pagar. Esta funcionalidad ayuda a diseñar un plan financiero accesible y personalizado.

Por ejemplo, según el simulador del Banco Provincia, un préstamo de $2.600.000 con plazo de 24 meses se traduciría en una cuota aproximada de $218.464. Para acceder a este monto, el ingreso mensual registrado debería ser al menos de $624.183. La tasa fija aplicada es del 79%, con un costo financiero total anualizado (TEA) cercano al 115%.

Es fundamental aclarar que la aprobación definitiva dependerá del análisis crediticio individual que haga la entidad bancaria.

MONTOS Y PLAZOS DISPONIBLES DE LOS CRÉDITOS DE ANSES

Los créditos ANSES disponibles varían desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos que cubren desde 12 meses hasta extensiones de hasta 72 meses, posibilitando opciones de financiamiento flexibles y orientadas a diversas necesidades del beneficiario.

Esta gama amplia permite tanto afrontar gastos urgentes y pequeños como realizar inversiones personales o familiares, como mejoras en el hogar, consolidación de deudas o capacitación.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CRÉDITO DE ANSES

El programa establece una serie de condiciones para acceder al préstamo, buscando garantizar la seguridad de ambas partes y fomentar la inclusión financiera responsable:

Ser titular activo de AUH o SUAF.

Percibir la asignación a través de Banco Nación o Banco Provincia.

a través de Banco Nación o Banco Provincia. Contar con una cuenta bancaria activa y a nombre del solicitante.

y a nombre del solicitante. Tener más de 18 años y residir legalmente en Argentina.

y residir legalmente en Argentina. No superar el tope de ingresos de $317.800 establecida conforme al salario mínimo vigente en julio de 2025.

Además, los bancos pueden considerar el historial crediticio del solicitante y otros factores financieros que pudieran afectar la capacidad de repago, como deudas vigentes o situaciones económicas irregulares.