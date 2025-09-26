La referente de Voluntades en Red en Comodoro Rivadavia, Lidia Oviedo, advirtió sobre el aumento sostenido en la demanda de asistencia alimentaria en la ciudad y remarcó que la situación golpea tanto a familias como a personas solas.

“Este domingo vamos a hacer 300 viandas y sí se sienten esas necesidades. Muchas referentes ponen plata de su bolsillo para ir a buscar las donaciones, principalmente los alimentos, ya sea para pagar la nafta o el flete. Hasta eso se está haciendo: rifas para poder trasladar las cosas, porque tampoco las referentes son personas en una situación económica estable; son igual que cualquier ciudadano en Comodoro”, reconoció en diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV.

“Que una referente, donde trabajaba, muy bien con las donaciones, te diga: ‘Tengo pocos alimentos, pero bueno, vamos a salir adelante.’ Lo notás, lo ves: las ollas populares cómo nacen de la nada. Eso también se ve.”

“También contamos las escuelas bíblicas, que también refuerzan la merienda y cuestiones para los adultos mayores, que son una población que está transitando, y lo voy a decir así: tienen hambre. Te escriben porque tal persona en tal barrio está sola y no tiene para comer”, lamentó sobre los casos diarios que suelen verse.

“Ahí es donde está Voluntades en Red, que decís: ‘Bueno, ¿quién vive cerca de ahí?’, ‘Bueno, yo tengo los alimentos y hacemos estos puntos de encuentro para que llegue’.” O, si no, como sucedió en el día de ayer, ante una necesidad: “Yo tengo papa y pollo, y bueno, dámelo y lo cocino, porque también está el tema del gas y las garrafas que no tienen, entonces decimos: bueno, yo lo preparo y se lo llevo para que ya tenga algo para comer cocinado.”

“Y es que no tienen heladera porque se les rompió y no la pueden reponer. El gas que no tienen porque les han cortado por no alcanzar a pagar las boletas. O sea, hay un cóctel de cosas que están sucediendo en Comodoro y por ahí siempre decimos comedores y merenderos, pero también hay un montón de gente que está ahí y que trata de hacerlo en red y llegar.”

También habló del importante trabajo con las trabajadoras comunitarias de los centros de salud: “Como visitan familias en los barrios, van a la casa por el tema de la vacunación y para ver cómo están, entonces ahí vos te vas enterando de casos. Entonces te dicen: ‘Mirá, necesitamos esto’. Bueno, listo, salimos en redes, cubrimos por lo menos un tiempo, volvemos y así estamos.”

“Muchas familias, muchas personas solas, y otra cosa que nos está pasando es el tema de salud mental: la depresión que tiene mucha gente que no tiene trabajo. Entonces, bueno, también sostener eso. Vuelvo a insistir: un montón de cosas que están sucediendo en Comodoro y que por ahí no se saben.”

TRABAJO EN RED

“Nosotros somos varios grupos que tienen que ver con asociaciones y fundaciones como Cáritas, está Corazoncito Feliz, APAEC, Procap, Fundación Crecer, entre otros. Cada uno de nosotros tiene distintos perfiles desde donde ayudamos o somos solidarios, pero cada uno de nosotros es multiplicador de las cosas que suceden en Comodoro y entre todos siempre buscamos la solución”, contó.

“Las Damas de Rosa también hay que destacar: su labor trasciende fuera del hospital; hay situaciones en las que le decimos: ‘Mirá, necesitamos.’ Y ahí están las Damas de Rosa. El hospital también es un medidor de muchas cosas que suceden en Comodoro y el Hospital Alvear también”, destacó.

“Si es necesario que se pase celular, yo siempre soy la que está ahí haciendo los puentes. No voy a solucionar en el momento las cosas, como digo yo, y no voy a prometer lo que no voy a cumplir, pero bueno, algo se va a mover de esa necesidad, así que no duden en dar mi número: 297 408 1436.”

Finalmente, Lidia recordó que actualmente “lo que se necesita son alimentos, y cuando hay casos específicos en los que se necesita ropa porque se le mojó, se prendió fuego la casa y no quedó nada, ahí salimos a pedir la ropa específicamente.”