Crecen los casos de personas en situación de calle en Bariloche: "La situación es alarmante"

Un equipo interdisciplinario exige respuestas urgentes ante el aumento de casos de personas que viven en la calle en Bariloche. Sostienen que los recursos disponibles son limitados, los dispositivos de asistencia resultan insuficientes y, pese al esfuerzo de voluntarios, organizaciones y trabajadores, la situación no puede ser enfrentada adecuadamente sin el compromiso activo del Estado.

El Grupo Interdisciplinario de Estudio sobre Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales (GIEPPPII), junto con el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle (PSC), conformaron una Mesa de Trabajo Participativa.

El objetivo es elaborar propuestas concretas para que el Estado implemente políticas públicas que atiendan esta problemática de forma efectiva.

Cerró la única estación de GNC en Comodoro: ¿qué pasará con los 150 usuarios que abastecía?

En diálogo con FM El Cordillerano (93.7), Samantha Guiñazú, referente del espacio, explicó que la situación es alarmante, especialmente en el contexto actual de bajas temperaturas. La reciente ola de frío polar agravó aún más las condiciones de quienes viven en la calle, generando una emergencia social que requiere respuestas inmediatas.

Los representantes de la Mesa subrayaron que los esfuerzos voluntarios no son suficientes si no hay una política pública sólida, con presupuesto asignado, planificación adecuada y continuidad en el tiempo. Además, señalaron que los dispositivos actuales de asistencia no alcanzan a cubrir la demanda creciente.

El Polaco suspendió su gira para cumplir un sueño de padre junto a su hija en la Patagonia: "Me eligieron"

“Es una problemática que existe todo el año en Bariloche. Se ve más ahora por el invierno. Pero desde la Mesa de Trabajo queremos exponer que es el Estado quién debe atender estas necesidades y encontrar políticas públicas, una estructura con presupuesto que atienda la dimensión y complejidad que tiene”, manifestó Guiñazú.

En este contexto, argumentaron que “las recientes notas publicadas por medios locales —como las que informan sobre más de 20 denuncias para asistir a personas que duermen en la calle o sobre la saturación del Hogar Emaús con su capacidad colmada— reflejan una realidad cruda que no puede seguir siendo abordada sólo desde la idea de emergencia o desde la asistencia puntual.”, puntualizaron.

Tras jugar el Mundial de Clubes con Boca, la Bestia Merentiel llegó a la Patagonia para vacacionar

El último relevamiento oficial, realizado en 2022, identificó a 86 personas en situación de calle en la ciudad. Sin embargo, las denuncias diarias —alrededor de 20— reflejan que la situación podría estar empeorando.

Si bien valoraron las acciones llevadas adelante por el municipio, insistieron en que se necesita el apoyo y la inversión tanto del gobierno provincial como del nacional, ya que el gobierno local, por sí solo, no puede dar una respuesta integral a esta problemática estructural.

Desde la Mesa de Trabajo también exigieron políticas de largo plazo que aborden las causas profundas de esta situación y no sólo medidas paliativas.

Quienes deseen informarse o participar en las actividades de la Mesa pueden escribir a: sguinazu@unrn.edu.ar