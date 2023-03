Crecen las acusaciones de fraude en la final de Gran Hermano: ¿A quién señalan como el ganador?

La final de Gran Hermano 2022 comenzó con escándalos. Primero no dejaron pasar a gran parte de la gente que tenía entradas para el show, y luego las redes sociales estallaron en torno a un posible fraude a favor de Julieta Poggio.

Según pudo conocer Rating Cero, la producción de Telefe armó una lista privada tres semanas antes de la final para colocar al público a elección personal y dejaron afuera del estudio a todos los que se anotaron a través del sitio web del canal. Esto generó que, horas antes del comienzo del último programa de Gran Hermano 2022, la gente "común" no pueda ingresar y se genere un escándalo.

Con motivo de la ausencia de fanáticos "reales" de Gran Hermano 2022, en redes sociales se comenzó a acusar al reality nuevamente de fraude, ya que aseguran que estarían organizando todo para que Julieta Poggio llegue a la definición contra Marcos Ginocchio, sacándole el lugar a Nacho Castañares.

De igual manera, no solo se dice eso, sino que tampoco están dejando que ingrese el público del salteño, de forma que no puedan quejarse en caso de que no se consagre campeón de Gran Hermano 2022.

Rating Cero pudo acceder a una imagen en tiempo real de las filas afuera de Telefe y se puede observar que es muy extensa, dejando fuera de la definición a quienes no tienen contactos para ingresar al canal. Esto demuestra que Gran Hermano 2022 culminará en medio de muchas acusaciones por parte del público.