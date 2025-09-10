El mercado inmobiliario de Comodoro Rivadavia atraviesa un fenómeno particular: cada vez más propiedades se ponen en venta y, a diferencia de otros momentos, también se concretan un gran número de operaciones. Este movimiento tiene múltiples explicaciones que van desde el regreso de los créditos hipotecarios hasta la disponibilidad de capital producto de despidos masivos en la industria petrolera.

Para Yanina Bassino, corredora inmobiliaria con experiencia en la ciudad, la reactivación comenzó cuando los bancos lanzaron nuevas líneas de crédito hipotecario. “Desde que arrancaron los créditos hipotecarios se empezó a mover un poquito más. Este mes frenó porque algunos bancos hicieron una pausa y después retomaron con tasas más altas, pero igual se sigue vendiendo bastante”, explicó.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Según detalló, el mercado más dinámico es el de las casas pequeñas, accesibles para remodelar: “En Comodoro lo que más se vende son casitas de 100.000 dólares o menos, que la gente pueda pagar con el crédito y después ir refaccionando. En Rada Tilly también se vende mucho ese tipo de propiedades, porque el valor de las casas nuevas no baja de los 200.000 dólares”.

Bassino también reconoció que hay una tendencia de propietarios que eligen vender antes que alquilar: “Muchos están cansados de alquilar porque sienten que el ingreso no les compensa los gastos que les genera la vivienda. Prefieren vender y con eso moverse hacia otro proyecto. Entonces, quedan más casas en venta y los alquileres incluso bajaron un poco porque hay más oferta. Nosotros tenemos alrededor de 60 propiedades en venta, y concretamos no menos de 2 o 3 ventas mensuales, llegando a 6 en algunos casos”.

Rescatistas de Comodoro necesitan fondos para salvar a una perra con Erliquia

Por su parte, Santiago Ruiz, corredor inmobiliario también, ofreció una mirada más amplia y sistemática. “No hay un solo factor para explicar este fenómeno. Nosotros lo analizamos mucho porque trabajamos en equipo. Primero, está el movimiento de gente hacia Vaca Muerta que comenzó hace cinco o seis años. Muchos pusieron su casa en alquiler y ahora, con la ley de alquileres que no les sirvió, decidieron venderlas”, señaló.

A esto se sumó la reaparición de los créditos hipotecarios con el nuevo gobierno, lo que dio un fuerte impulso. Y el tercer elemento, quizás inesperado, fueron las indemnizaciones por despidos en la industria petrolera. “Ese dinero quedó en la calle y mucha gente lo volcó a comprar departamentos o casas chicas para inversión. Se venden constantemente propiedades de entre 60.000 y 90.000 dólares. Es un fenómeno que nos sorprendió incluso a nosotros”, aseguró Ruiz.

Volcó un colectivo con 30 pasajeros que viajaba a Comodoro: varios heridos terminaron en el hospital

Los números que maneja su inmobiliaria reflejan la magnitud del movimiento: “Nosotros tenemos entre 350 y 400 propiedades en venta permanentemente y vendemos entre 50 y 70 por mes. Es decir, alrededor del 25% de lo que tenemos publicado se concreta mensualmente. Imaginate el volumen que está teniendo el mercado en Comodoro y Rada Tilly”.

El efecto de este dinamismo también se siente en los alquileres. Ruiz explicó que, con tantos inmuebles desocupados, los propietarios terminan bajando los precios: “Si un departamento estuvo dos meses vacío, el dueño te dice ‘bajémoslo’. Algo que estaba en 500.000 baja a 400.000. Además, mucha gente que podía pagar un alquiler alto ahora opta por un crédito hipotecario porque la cuota les queda similar y, en vez de tirar la plata, sienten que invierten en su casa”.

Loma Ávila lanzó advertencias contra petroleros jerárquicos y camioneros

“LOS CRÉDITOS SON INACCESIBLES PARA LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS”

Sin embargo, desde la vereda de los inquilinos la lectura es diferente. Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos de Chubut, advirtió que el aumento de propiedades en venta no soluciona el problema habitacional. “La variable ‘casa en venta’ puede haber crecido, pero ¿quién puede comprar? La pérdida de poder adquisitivo, los sueldos congelados y paritarias a la baja hacen imposible acceder a una propiedad que además está valuada en dólares. Los créditos son inaccesibles para la mayoría de las familias trabajadoras”, remarcó.

Demes describió un panorama crítico para los inquilinos: “La situación es angustiante. Aumentaron los desalojos irregulares, incluso impulsados por inmobiliarias que no entregan facturas y que hostigan a las familias en lugar de cumplir con la normativa. También vemos más casos de familias que no pueden pagar ni el alquiler ni los servicios básicos, y recurren a rifas, colectas o ventas de electrodomésticos para cubrir los gastos”.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

Según la dirigente, el encarecimiento de los alquileres y la falta de alternativas accesibles está empujando a muchas familias a la informalidad: “Se alquilan unidades más pequeñas, en peores condiciones, sin contrato y con menos derechos”. Eso vulnera aún más a las familias trabajadoras, especialmente a jubilados, monotributistas y madres con hijos.

En ese marco, Demes advirtió que la combinación de altas valuaciones en dólares, sueldos en pesos que no alcanzan y escaso acceso a créditos genera una brecha cada vez mayor: “El mercado inmobiliario puede estar muy activo, pero la realidad es que la mayoría queda afuera. La respuesta del Estado es casi inexistente y cada vez más familias caen en la precariedad habitacional”.

El mercado inmobiliario de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly muestra hoy un contraste fuerte: mientras corredores celebran un volumen de ventas inédito en años, los inquilinos denuncian que la situación sigue siendo crítica y que el acceso a la vivienda digna continúa siendo un derecho postergado.