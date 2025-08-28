CourierTDF: cómo comprar celulares, televisores y monitores sin IVA y hasta 30% de descuento

Este pasado miércoles 27 de agosto comenzó a funcionar CourierTDF, la primera plataforma digital que permite comprar productos electrónicos fabricados directamente en Tierra del Fuego, una iniciativa que representa un avance estratégico en la industria tecnológica y comercial del país.

La tienda online, desarrollada por el grupo Mirgor, ofrece a los consumidores del resto de Argentina la posibilidad de acceder a dispositivos como celulares, televisores y monitores a precios competitivos, con beneficios impositivos exclusivos y hasta 30% de descuento.

A continuación, presentamos un análisis exhaustivo de cómo funciona este innovador sistema, qué productos ofrece y cuáles son sus principales ventajas para el mercado nacional.

CourierTDF: UNA PLATAFORMA QUE SIMPLIFICA LA COMPRA Y ENTREGA

CourierTDF es una solución digital que conecta directamente a los consumidores argentinos con productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego, desplazando intermediarios tradicionales y acortando las cadenas de comercialización.

Desarrollada por el grupo Mirgor, esta plataforma permite realizar compras en dólares, con la principal ventaja de la reducción impositiva: todas las ventas realizadas están exentas del IVA, del Impuesto a las Ganancias y de otros derechos aduaneros, siempre que se respeten ciertos límites, como un tope de tres unidades del mismo producto anuales y un máximo de 3000 dólares por envío.

El sistema logístico está pensado para garantizar rapidez y seguridad. Los envíos se realizan desde Tierra del Fuego mediante servicios de paquetería courier, con un plazo máximo de despacho de 24 horas hábiles tras la confirmación de la compra. La entrega se efectúa en un rango promedio de 3 a 7 días hábiles y permite el seguimiento en tiempo real del envío.

Además, el comprador cuenta con una garantía oficial de 12 meses y la posibilidad de devolución o cambio dentro de los 10 días posteriores a la compra, con la gestión logística a cargo del vendedor en caso de inconvenientes.

Actualmente, además del sitio de Mirgor (couriertdf.com) que ofrece celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint, la empresa Newsan sumó la modalidad a su web (tiendanewsan.com.ar) incluyendo productos como aires acondicionados, televisores Whirlpool y Sansei, y celulares Noblex, con la ventaja de permitir pagos en pesos argentinos. Se espera que más fabricantes provenientes de la isla se sumen en breve a la plataforma, ampliando tanto la diversidad de productos como las opciones de pago.

QUÉ PRODUCTOS SE PUEDEN COMPRAR CON CourierTDF

En esta primera etapa, la oferta de CourierTDF se focaliza en celulares, televisores y monitores, con marcas reconocidas como Samsung, lo que ya representa una alternativa muy competitiva para compradores de todo el territorio argentino, excepto en Tierra del Fuego, donde rigen regulaciones propias que impiden este tipo de ventas.

El régimen oficial contempla bajo esta modalidad la compra de una amplia gama de electrodomésticos y dispositivos electrónicos siempre que sean producidos y tengan transformación real en Tierra del Fuego. Esto incluye aires acondicionados, microondas, notebooks, tablets, lavarropas, cámaras digitales, consolas de videojuegos y equipos de audio, ofreciendo a futuro un mercado sustancialmente mayor para los consumidores argentinos.

El punto fuerte radica en que todos estos productos pueden adquirirse hasta un 20 o 30% más baratos que en el mercado tradicional local, alcanzando niveles de precios similares a los internacionales gracias a la eliminación de impuestos. Esta reducción transforma la ecuación de compra habitual, posicionando a CourierTDF como una vía directa de la fábrica a la casa del consumidor, con un valor agregado importante en el contexto de inflación y flujos cambiarios complejos en Argentina.

UN IMPULSO PARA LA INDUSTRIAL DE TIERRA DEL FUEGO Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO NACIONAL

La puesta en marcha de CourierTDF no solo implica una mejora directa en el acceso a tecnología y electrodomésticos de calidad para los argentinos, sino también un significativo estímulo para la industria local. Tierra del Fuego es reconocida por su régimen de promoción industrial, que viene siendo pieza clave para el desarrollo de la manufactura electrónica en el país.

Esta plataforma potencia esa industria al fomentar las ventas directas, simplificar los trámites relacionados con importaciones y reducir las barreras impositivas.

Asimismo, CourierTDF introduce un esquema que busca incentivar la competitividad frente a gigantes globales del comercio electrónico, ofreciendo una alternativa nacional viable y con precios atractivos. Con el límite de compra de tres productos iguales anuales y un tope en valor, la iniciativa busca equilibrar la oferta, evitar abusos y garantizar que los beneficios impulsen la producción auténtica y el desarrollo sustentable.

Finalmente, la experiencia de compra rápida y segura, con garantía oficial y servicio postventa, representa un salto cualitativo en la relación del consumidor argentino con la industria tecnológica nacional, sentando las bases para una transformación positiva en el comercio interno y en la consolidación de Tierra del Fuego como polo productivo estratégico para el país.