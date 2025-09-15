La ciudad de Puerto Madryn enfrenta un corte total de agua debido a una rotura en uno de sus acueductos principales y bajos niveles de reserva que afectan el suministro. Desde la cooperativa encargada del servicio informaron que la situación obligará a detener completamente la distribución hasta que se puedan realizar las reparaciones necesarias.

El problema radica en la rotura de un acueducto que traslada el agua desde la planta de tratamiento hacia Puerto Madryn. Esta falla ha reducido la capacidad del sistema, que actualmente opera con un solo acueducto, hecho que impide recuperar los niveles óptimos en las reservas de agua de la ciudad. Además, al encontrarse aún en temporada invernal, el consumo está en su punto máximo, lo que agrava la situación de escasez.

El corte total será efectivo desde este lunes y se mantendrá hasta que el equipo técnico que opera desde Trelew logre reparar la infraestructura dañada y restablecer de manera estable el envío de agua potable. Durante este lapso, la cooperativa enfatizó la necesidad de extremar las medidas de ahorro y reservar el uso de agua exclusivamente para actividades esenciales.

Se recomendó a los vecinos y vecinas preservar los niveles de reserva domiciliarios, para que cuando se reactive el abastecimiento el sistema pueda normalizarse de forma gradual y constante. Esto permitirá una recuperación ordenada tanto de las cisternas de la cooperativa como del suministro a los hogares.

El impacto sobre la comunidad es directo, ya que una paralización total del servicio implica reorganizar rutinas diarias y priorizar el consumo responsable. Las autoridades locales y la cooperativa mantendrán informed al público sobre el avance de las reparaciones y la fecha estimada para la reanudación del suministro.

