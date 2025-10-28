Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre se detectó una avería en el acueducto del ’66, entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso.

Desde el área de Saneamiento informaron que continúan los trabajos de reparación. Tras las maniobras de desagote, se reemplazaron los tramos dañados por dos caños telescópicos que permiten restablecer la conducción del agua. Actualmente, los equipos técnicos realizan tareas de soldadura.

Una vez finalizada esta etapa, se avanzará con la compactación del terreno y el relleno del acueducto, tareas que demandarán varias horas adicionales.

En cuanto al estado de las reservas, la empresa señaló que el sistema opera con un caudal reducido, equivalente al 60% del habitual.

La alta demanda y la imposibilidad de recuperar las reservas principales mantienen a la red en una situación de déficit y con niveles bajos de almacenamiento.

Se continuará informando a la comunidad sobre los avances de los trabajos y la evolución del suministro.