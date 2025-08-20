Este miércoles 20 de agosto, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia informó que cortó el agua en toda la ciudad. Cabe recordar que estaba programado y había sido anunciado el martes 19 de agosto.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

La interrupción del suministro comenzó a las 12:00 horas y se extenderá durante 24 horas. “La medida se debe a la detención del bombeo del Sistema Acueductos, por corte de energía a solicitud de la transportista TRANSACUE S.A., para realizar tareas de mantenimiento en la línea de alta tensión de 132 kV, que abastece a la zona mencionada”, señalaron desde la Cooperativa.

Según informaron, el servicio eléctrico no se verá afectado en Comodoro Rivadavia ni en Rada Tilly. Por último, aprovechando la interrupción del bombeo, el sector de Acueductos realizará tareas de mantenimiento en distintos puntos del sistema.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

“Los trabajos son necesarios para garantizar el buen funcionamiento y la continuidad del servicio. Se solicita a la comunidad hacer uso racional del recurso”, remarcaron desde la Cooperativa.