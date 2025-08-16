La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este sábado 16 de agosto, desde las 08:00 horas, se interrumpió el suministro de agua en los siguientes barrios: 

  • Güemes
  • Sarmiento
  • Bella Vista Norte
  • Megaloteo
  • Padre Corti
  • Gesta de Malvinas y Km.14
El corte se debe a una avería detectada en el subacueducto Arenal – Ciudadela. “Por el momento, no hay horario de normalización del servicio”, indicaron.

Se mantendrá informada a la comunidad en caso de que surjan novedades. Se solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio.

