COMUNICADO DE LA SCPL
Cortaron el agua en siete barrios de Comodoro y no hay horario de normalización del servicio
Se solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este sábado 16 de agosto, desde las 08:00 horas, se interrumpió el suministro de agua en los siguientes barrios:
- Güemes
- Sarmiento
- Bella Vista Norte
- Megaloteo
- Padre Corti
- Gesta de Malvinas y Km.14
El corte se debe a una avería detectada en el subacueducto Arenal – Ciudadela. “Por el momento, no hay horario de normalización del servicio”, indicaron.
Se mantendrá informada a la comunidad en caso de que surjan novedades. Se solicita a los vecinos hacer uso racional del servicio.
