Servicios
Cortaron el agua en dos barrios de la zona de Comodoro: no hay horario de normalización
La interrupción del servicio obedece a tareas de reparación, según informó la SCPL.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó un corte en el servicio de agua potable debido a trabajos de reparación. El servicio se encuentra interrumpido en los barrios Roca y José Fuchs.
Desde la empresa aseguraron que los trabajos forman parte de tareas de mantenimiento esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro, aunque por el momento no se ha establecido un horario de normalización.
Se recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como la utilización racional del agua almacenada en sus hogares, hasta que el servicio pueda restablecerse con normalidad.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
IMPACTANTE
Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta
La investigación podría marcar la ruta del vehículo y acercarse a los últimos tramos antes de que la camioneta quede “cerrada y empantanada”.
No disponible sin conexión
INTENSA BÚSQUEDA
Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología
Continúan las tareas de rastrillaje con drones, binomios caninos y más de 40 efectivos en un operativo amplio para tratar de encontrar a Pedro Alberto Kreder (79 años) y a Juana Inés Morales (69).
No disponible sin conexión
MISTERIO
La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro
Con drones y perros rastreadores, las fuerzas de seguridad intensifican el operativo en una zona inhóspita, donde la camioneta de la pareja fue encontrada y retirada tras intensos trabajos. Este miércoles, una línea de investigación comenzó a cobrar fuerza.
No disponible sin conexión
SIGUE LA BÚSQUEDA
“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo
Juana Morales y Pedro Kreder llevan más de nueve días desaparecidos. La familia y las autoridades intensifican la búsqueda en una zona inaccesible. Tras encontrar la camioneta empantanada, un nuevo indicio de una fogata prendida en la zona norte abre una nueva esperanza en Comodoro Rivadavia.
No disponible sin conexión