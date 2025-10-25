La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó un corte en el servicio de agua potable debido a trabajos de reparación. El servicio se encuentra interrumpido en los barrios Roca y José Fuchs.

Desde la empresa aseguraron que los trabajos forman parte de tareas de mantenimiento esenciales para garantizar la calidad y continuidad del suministro, aunque por el momento no se ha establecido un horario de normalización.

Se recomendó a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como la utilización racional del agua almacenada en sus hogares, hasta que el servicio pueda restablecerse con normalidad. 

