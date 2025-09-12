Cortarán una avenida muy transitada del barrio San Cayetano este domingo

Este viernes desde el área de saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) emitieron un comunicado anticipando que este domingo 14 de septiembre desde temprano cortarán un tramo muy transitado del barrio San Cayetano.

La medida rige debido a la realización de trabajos en la red cloacal y, por ese motivo, se interrumpirá de forma total una parte de la avenida Polonia, entre las calles Bruno Pieragnoli y Cospi.

En el comunicado, señalaron que el corte comenzará a partir de las ocho de la mañana y concluiría alrededor de las cuatro de la tarde. Comodoro: el servicio de castración gratuito estará esta semana en Bella Vista Sur

En caso de presentarse condiciones climáticas desfavorables, las actividades podrían suspenderse y reprogramarse en un día y horario que no afecte a los vecinos y conductores de la zona.

Para evitar mayores inconvenientes, solicitan a los automovilistas transitar con precaución.

En Rada Tilly también se llevarán a cabo tareas de saneamiento

Desde el mismo área de la SCPL, señalaron que el sábado 13 de septiembre a partir de las primeras horas de la madrugada y hasta cercano el mediodía, se llevarán a cabo trabajos en la Estación Principal de Bombeo en Rada Tilly.

De acuerdo a lo informado, será desde las dos de la madrugada y concluiría a las 10 de la mañana. En ese sentido, afirmaron que dichas actividades se realizarán en cumplimiento del plan de mantenimiento anual sobre la red de efluentes cloacales.

La Estación Principal de Bombeo está ubicada en inmediaciones de la avenida Coronel Francisco Seguí y la calle Combate Naval Monte Santiago.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En ese tenor, manifestaron que los trabajos mencionados anteriormente podrían ocasionar ruidos molestos debido a los movimientos que realizará el camión hydrovacuo.

Por último, advirtieron que la realización de las tareas podría suspenderse en caso de no presentarse condiciones climáticas favorables.