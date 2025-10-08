En medio de los inconvenientes ocasionados por el fuerte temporal de viento que golpea a la ciudad, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada anunció un corte de agua en un programado sector de la zona norte de Comodoro.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

El suministro estará interrumpido desde las 0 de este jueves 9 de octubre, por un lapso de 24 horas en los barrios Km 8 y Standard Sur.

Según informaron desde la SCPL, el corte se debe a tareas de mantenimiento en la reserva de agua de Km 8 que abastece a dichos sectores.

Los fuertes vientos dejaron sin luz a “medio Comodoro”

Comodoro Rivadavia enfrentó un corte de luz inesperado este miércoles al mediodía, generando alerta naranja en la ciudad. El suministro eléctrico se interrumpió durante varios minutos en diversos barrios y sectores.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El corte afectó a los vecinos de Máximo Abasolo, Las Flores, La Floresta, San Martín, Zona de Quinta, Radio Estación, Jorge Newbery, 9 de Julio, 13 de Diciembre, Ceferino, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Pueyrredón, José Fuchs, Roca, Presidente Ortiz, Covicup, 25 de Mayo, Industrial y parte del sector Kilómetro 3, incluyendo Fray Luis Beltrán, Caballerizas, Aeronáutico, Marquesado y Sismográfica. También se encuentran afectados los sectores de antenas en el Cerro Chenque, zonas de Loma, el Centro, hasta Avenida Constituyentes y Ruta 3.

La empresa responsable del servicio eléctrico, la SCPL, informó a sus asociados que el corte fue de manera imprevista, considerando las condiciones climáticas.

En medio del alerta naranja por fuertes vientos, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ya que, según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron vientos de 54 km/h, con ráfagas de 104 km/h.