Cortarán algunas calles de Comodoro y Rada Tilly este domingo por tareas de saneamiento y electricidad
Las tareas incluirán el mantenimiento de luminarias sobre la avenida Almirante Brown y trabajos en la red cloacal en la calle San Martín. Piden circular con precaución.
Este domingo 12 de octubre se realizarán dos intervenciones programadas en la localidad de Rada Tilly y en Comodoro Rivadavia que afectarán la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad.
Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que las tareas se desarrollarán durante la mañana y el mediodía, y estarán sujetas a condiciones climáticas favorables.
Por un lado, el Departamento de Servicio Eléctrico realizará trabajos de mantenimiento de luminarias sobre la avenida Almirante Brown, en el acceso sur a la villa balnearia. Por ese motivo, entre las 08:00 y las 13:00 horas se reducirá media calzada en un tramo de esa arteria principal, por lo que se recomienda circular con precaución y atender a la señalización del personal presente en el lugar.
En simultáneo, el Departamento de Saneamiento llevará adelante labores en la red cloacal sobre la calle San Martín, entre Carabelas y Araucarias. En este caso, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 09:00 y las 15:00 horas, mientras se desarrollan las tareas programadas.
Desde la Cooperativa recordaron que la realización de ambos trabajos dependerá de que las condiciones del tiempo sean favorables y reiteraron el pedido a los automovilistas para respetar las indicaciones y transitar con precaución en las zonas afectadas.