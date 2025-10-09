Cortarán algunas calles de Comodoro y Rada Tilly este domingo por tareas de saneamiento y electricidad

Este domingo 12 de octubre se realizarán dos intervenciones programadas en la localidad de Rada Tilly y en Comodoro Rivadavia que afectarán la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que las tareas se desarrollarán durante la mañana y el mediodía, y estarán sujetas a condiciones climáticas favorables.

Por un lado, el Departamento de Servicio Eléctrico realizará trabajos de mantenimiento de luminarias sobre la avenida Almirante Brown, en el acceso sur a la villa balnearia. Por ese motivo, entre las 08:00 y las 13:00 horas se reducirá media calzada en un tramo de esa arteria principal, por lo que se recomienda circular con precaución y atender a la señalización del personal presente en el lugar.

En simultáneo, el Departamento de Saneamiento llevará adelante labores en la red cloacal sobre la calle San Martín, entre Carabelas y Araucarias. En este caso, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 09:00 y las 15:00 horas, mientras se desarrollan las tareas programadas.

Desde la Cooperativa recordaron que la realización de ambos trabajos dependerá de que las condiciones del tiempo sean favorables y reiteraron el pedido a los automovilistas para respetar las indicaciones y transitar con precaución en las zonas afectadas.