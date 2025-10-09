Este domingo 12 de octubre se realizarán dos intervenciones programadas en la localidad de Rada Tilly y en Comodoro Rivadavia que afectarán la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad. 

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que las tareas se desarrollarán durante la mañana y el mediodía, y estarán sujetas a condiciones climáticas favorables.

Por un lado, el Departamento de Servicio Eléctrico realizará trabajos de mantenimiento de luminarias sobre la avenida Almirante Brown, en el acceso sur a la villa balnearia. Por ese motivo, entre las 08:00 y las 13:00 horas se reducirá media calzada en un tramo de esa arteria principal, por lo que se recomienda circular con precaución y atender a la señalización del personal presente en el lugar.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro
Cortarán algunas calles de Comodoro y Rada Tilly este domingo por tareas de saneamiento y electricidad
SCPL

En simultáneo, el Departamento de Saneamiento llevará adelante labores en la red cloacal sobre la calle San Martín, entre Carabelas y Araucarias. En este caso, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 09:00 y las 15:00 horas, mientras se desarrollan las tareas programadas.

Cortarán algunas calles de Comodoro y Rada Tilly este domingo por tareas de saneamiento y electricidad
SCPL
Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Desde la Cooperativa recordaron que la realización de ambos trabajos dependerá de que las condiciones del tiempo sean favorables y reiteraron el pedido a los automovilistas para respetar las indicaciones y transitar con precaución en las zonas afectadas.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer