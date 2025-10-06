La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó este lunes una interrupción programada en el suministro de agua potable que impactará en un amplio sector de la Zona Norte de Comodoro Rivadavia.

La medida comenzará a regir desde las 22:00 horas de este lunes 6 de octubre y se extenderá por un período de 24 horas. El motivo del corte responde a la necesidad de ejecutar tareas de mantenimiento impostergables en la reserva de agua ubicada en el barrio Ciudadela. Se solicita a los residentes de las áreas afectadas tomar las precauciones necesarias y racionalizar el consumo para minimizar el impacto.

Detalles del operativo y zonas afectadas

Según el comunicado oficial emitido por la entidad proveedora del servicio, las tareas se centrarán en la reserva de agua del barrio Ciudadela. Este depósito es vital para el abastecimiento de un conglomerado de barrios densamente poblados.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

Los sectores que no contarán con suministro de agua durante el período mencionado son los siguientes:

Ciudadela

Palacio Próspero

Standard Norte, Centro y Sur

Restinga Alí

Kilómetro 8

Las autoridades de la cooperativa explicaron que este tipo de trabajos preventivos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de distribución a largo plazo, prevenir averías mayores y asegurar la calidad del agua que llega a los hogares. Las maniobras de mantenimiento incluyen limpieza, revisión de estructuras y optimización de los equipos de bombeo.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la interrupción del servicio, la SCPL emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los residentes de los barrios afectados, con el objetivo de que puedan gestionar sus reservas de agua de manera eficiente y evitar mayores inconvenientes durante las 24 horas que durará el corte.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

La principal solicitud es hacer un uso estrictamente racional de las reservas de agua domiciliarias. Esto implica priorizar el consumo para cuestiones esenciales como la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene personal básica. Se aconseja a los vecinos juntar agua en recipientes limpios y debidamente tapados durante las horas previas al inicio del corte.

Asimismo, se pide a la población posponer actividades que demanden un alto consumo de agua, tales como el lavado de vehículos, el riego de jardines, el llenado de piletas o la limpieza de veredas. Es fundamental también verificar que todas las canillas de las viviendas queden bien cerradas para evitar pérdidas una vez que el servicio se restablezca.