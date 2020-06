TRELEW (ADNSUR) - El intendente de Trelew, Adrián Madera, brindó este lunes al mediodía una conferencia de prensa, donde habló sobre los casos de coronavirus en la ciudad, la búsqueda de contactos estrechos y el funcionamiento del sector comercial.

Maderna afirmó que a pesar de los últimos casos positivos de Covid-19, que hasta el momento suman 14 desde el inicio de la pandemia, los comercios van a continuar abiertos, pero con “mayores precauciones”. “Si quieren que cierren los comercios, esperamos una ayuda económica, de otra manera van a seguir abiertos”, manifestó.

Y en relación a la circulación comunicatoria del virus, dijo que “dependemos de la responsabilidad individual. Acá pasa por el problema de algunos vivos que no han hecho la cuarentena, que han sido irresponsables, y que ahora se lavan las manos. No voy a pelearme con nadie porque no es momento. Algunos esconden la realidad”, señaló.

Asimismo. Maderna aseguró que “Queremos saber cuáles son los nexos epidemiológicos. Esperemos que con las autoridades sanitarias los podamos encontrar de una vez por todas. Los nexos se pueden hallar, sino, los voy a salir a buscar yo. Se puede buscar más profundo”, apuntó.

Y cuestionó duramente a los directivos del Hospital de Trelew “Si los directivos del hospital quieren renunciar que se ve vayan de un vez por todas o que sigan. Pero que no estén con este ida y vuelta, porque está en juego la gente de Trelew. Si quieren seguir tiene el respaldo, pero este amague continuo no ¿Quiénes son?. Que piensen en la gente y que dejen de hacer demagogia”, indicó.

Por último, se refirió a las medidas sanitarias, y sostuvo que “Trelew no tiene lepra, no se la puede menospreciar de esta manera. Hay que ser respetuosos. En Argentina parece que ahora hay fronteras entre unas localidades y otras. Eso genera malestar”, puntualizó, según publicó Diario Jornada.