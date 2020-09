RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Luego de que este domingo se conociera que el ministro de Salud de Santa Cruz, Claudio García, dio positivo por coronavirus, la gobernadora Alicia Kirchner y buena parte de su gabinete se aislaron de manera preventiva, ya que el viernes habían mantenido una reunión con el funcionario.

A pesar de la reunión, aún no se realizaron hisopados a los funcionarios y la mandataria, ya que aclararon que "si no presentan dos síntomas o contacto estrecho, no corresponde según criterio epidemiológico".

Ante esta situación, se decidió que quienes estuvieron en la reunión de Gabinete se aíslen de manera preventiva hasta este miércoles. Según indicó La Opinión Austral, Kirchner estaba en buen estado y operativa, cumpliendo con sus tareas desde la Residencia provincial, ya que no tiene previsto acudir hasta este miércoles a Casa de Gobierno.

Con los casos positivos difundidos en las últimas horas, el Ministerio de Salud y Ambiente comunicó que permanecerá cerrado por desinfección durante los primeros días de la semana. También informaron que se dispondrá una mesa de asistencia de emergencia para la entrega de documentación y demás trámites.

Desde su aislamiento, el ministro García destacó el cumplimiento de las medidas preventivas y protocolos de parte de su equipo y de él, pero insistió en la importancia de extremar todos los cuidados dada la capacidad de contagio que tiene el virus. "Es fundamental que se extremen los cuidados, para de esa manera evitar contagios", indicó.