RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Este domingo, desde el Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmaron 4 nuevas muertes por coronavirus, tratándose de la cifra más alta de decesos en la provincia desde el inicio de la pandemia.

Estos fallecimientos pertenecen a pacientes de Río Gallegos: una mujer de 85 años, y tres hombres de 83, 92 y 76 años, todos diagnosticados COVID positivo y además presentaban comorbilidades previas.

Asimismo, se confirmó el primer caso positivo en la ciudad de Las Heras. Se trata de un trabajador de la industria petrolera proveniente de Comodoro Rivadavia, que se encuentra aislado, asintomático y bajo control de autoridades hospitalarias y del COE de esa localidad.



Aseguraron que el hombre no alcanzó a llegar al yacimiento y por ese motivo no se aisló al resto del equipo de trabajadores. "El PCR fue solicitado por el COE ante un laboratorio de la localidad y que finalmente arrojó resultado positivo", y aseguraron que el "caso está controlado y el resto de los trabajadores que permanecían en el hotel donde se alojaba, también fueron testeados".



En tanto, los funcionarios hicieron un pedido especial al gobierno de la provincia para que "revean los permisos de ingresa a localidades de la zona norte, con trabajadores que ingresan de una zona de transmisión comunitaria, ya que los mismos no realizan cuarentena una vez que ingresan". (Fuente: Más Prensa Santa Cruz)