RAWSON (ADNSUR) - En su repaso de la situación luego del fin de semana, el Dr. Germán Lalomia, director asociado del hospital “Santa Teresita” de Rawson, expresó su ‘profunda preocupación’ porque se registraron tres nuevas muertes. En las últimas horas, se sumaron nueve casos positivos pero hay que tener en cuenta que –ayer- el ‘Plan Detectar’ no funcionó.



“Hay una ocupación completa del servicio de Terapia Intensiva con todos los respiradores utilizados entre el Covid y el no Covid. El servicio de Clínica Médica está en un 90%. Hace varios meses, el equipo médico del hospital se vino preparando arduamente. Pasamos de 2 a 9 respiradores, Teníamos muy pocas camas y ahora tenemos 24 camas. También, se habilitó el ala nueva de la Institución. El ministerio de Salud nos facilitó un nuevo respirador pero podemos tener 500 respiradores y no nos va a alcanzar el recurso humano ni el recurso material si no hay responsabilidad individual”, graficó.

“Hubo 2 fallecimientos de los adultos mayores que estaban en el geriátrico y la otra persona ingresó por guardia y también dejó de existir”, precisó. Además, el profesional de la salud valoró el trabajo junto con el Instituto Cardiovascular para que les faciliten 2 camas de su institución con respiradores.

Luego advirtió “si la gente no acompaña estas decisiones, comienzan los problemas”. En tal sentido, denunció “ayer vimos la masividad de la concurrencia a Playa Unión. Estas cosas nos preocupan mucho porque las consecuencias las vamos a ver en los próximos días”.



“El Municipio de Rawson acompaña nuestras decisiones. Justo hoy tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura y nos expusieron su protocolo y nosotros vamos a avanzar con capacitaciones la semana que viene” explicó.



“Creo que no hay que avanzar con prohibiciones sino que tenemos aprender a convivir. Creo que hay que apelar al respeto y al autocuidado. Ayer en Playa Unión, había muy pocas personas con barbijos. Estas cosas van a generar los brotes a futuro. Hay que cumplir con los protocolos sanitarios de respetar las distancias y las medidas de higiene correspondientes. Hay que aprender a convivir con este virus”, completó Germán Lalomia.

Además, se supo que el predio del Retiro Espiritual, el SEC (del gremio de los trabajadores de Comercio son lugares alternativos) para alojar a los pacientes con síntomas leves.

Precisamente –durante el fin de semana- ADNSUR observó una importante cantidad de asistentes al sector costero de Playa Unión –en especial- en el tramo desde ‘Acquavida’ hasta la altura donde se sitúa la plaza de los Inmigrantes sin respetar el ‘distanciamiento social’. Tampoco, la mayoría de los visitantes usaban barbijos o tapabocas.



El departamento Rawson aún se encuentra en la etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) según los alcances del decreto provincial que mañana llegará a su fin. La gran controversia se genera en los puestos policiales de acceso a Rawson a través de las rutas 7 y 25 donde sólo hubo presencia de personal de Tránsito que no tiene mayores facultades legales para interactuar con los conductores de los vehículos. A pesar de ello, se registraron discusiones subidas de tono e incidentes que no ocasionaron mayores consecuencias.



Se percibe la falta de un criterio de acción unificado entre los municipios de Trelew, Rawson, la Policía del Chubut, las Fuerzas Nacionales y el Ministerio de Salud provincial para definir una organización ante esta contingencia. Mientras tanto, la circulación continúa libremente y el cuadro que grafica Lalomia podrá complicarse al punto límite que se alcance el escenario más temido en el que el ‘sistema sanitario no pueda garantizar la atención a las personas que lo necesiten’ como se asegura –reiteradamente. en las ruedas de prensa.



Hace algunas semanas -en diálogo con ADNSUR- Gabriel García (Secretario de Cultura del municipio de Rawson) señaló que “a Playa Unión no se la puede parar” y que el comienzo de la temporada de verano está previsto para el 12 de diciembre con la organización del espacio a través de las ‘parcelas’ con una aplicación a través del teléfono celular que alertará si todavía existen lugares disponibles o si ese espacio ya está cubierto de asistentes. Todavía falta 1 mes para ese sistema y –mientras tanto- ya se registran elevadas temperaturas, la playa aumenta con los visitantes y no se cumple con el distanciamiento ni las medidas de higiene necesarias. Una combinación de factores difícil de asimilar ante la falta de organización conjunta entre los organismos del Estado municipal y provincial y un sistema sanitario al límite de sus capacidades.