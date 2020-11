RAWSON (ADNSUR) - El director Asociado del Hospital “Santa Teresita” de Rawson, Germán Lalomia, confirmó en una rueda de prensa en la que participó ADNSUR que “se detectaron 18 casos y en total hay 1012 casos confirmados. Hay tres personas que necesitan asistencia respiratoria mecánica. Cuando se produjeron los decesos, los respiradores se asignaron a otros pacientes. En las últimas 24 horas –afortunadamente- no hubo fallecimientos y tenemos una ocupación del 50% de la terapia intensiva”.



Por otro lado, el servicio de clínica médica se encuentra completo en su totalidad con una ocupación de seis camas, con el alta de una persona que este martes se recuperó. Son pacientes con patologías previas, síntomas menores que no requieren asistencia respiratoria mecánica y que no tienen una mayor complejidad.



“Los contagios surgen –principalmente- en las reuniones o los eventos sociales. Los integrantes de nuestro equipo no contrajeron el virus en su momento de trabajo”, subrayó. .

“Hay una médica que monitorea –permanentemente- la situación del geriátrico donde residen adultos mayores en la ciudad. Aportamos recursos materiales y estamos en contacto permanente” agregó el médico.



Por su parte, el Dr. Cristian Setevich (director del centro de salud) tomó distancia sobre la supuesta flexibilización para que las personas de Trelew puedan concurrir al balneario de Playa Unión al afirmar: "No es el momento de estar pensando en el verano sino que hay que pensar en lo que sucede acá día a día. Somos conscientes de que la gente está cansada y que esto se ha hecho largo. Tenemos que pensarnos de manera comunitaria y no de manera individual. No es responsable hablar ahora del verano. Las opiniones de las autoridades de diferentes ciudades confunden mucho a la gente. Todos vamos a ser partícipes del resultado final, no solamente el equipo de salud. Tampoco se nos interiorizó sobre la supuesta organización de la costa de Playa Unión en ‘parcelas’. De todos modos, estamos agradecidos a las autoridades municipales porque nos escuchan y podemos plantear las cosas. Se toman decisiones en conjunto”.

“No queremos complicarle la vida a la gente sino garantizarles la atención si esto sigue en aumento. Tuvimos una reunión con el ministro de Salud para atender la situación en el puerto y ocuparnos de esa actividad. No tenemos el recurso humano para cubrir la situación en el hospital y se complica ahora si se suma la actividad del puerto que es importante para la ciudad pero también tenemos que proteger a nuestro equipo de salud. Todos ellos están sobrecargados y no les podemos pedir más. Ahora estuvo dando respuesta el equipo de Epidemiología e hicieron la supervisión” advirtió.

¿A qué síntomas hay que prestarles más atención?



Ambos profesionales de la Salud coincidieron en subrayar que lo primero que hay que evitar es juntarse, permanecer con su grupo familiar y no participar en reuniones. En caso de tener síntomas de cefalea, fiebre, dolor de garganta, decaimiento general, dolores musculares y articulares o diarreas hay que aislarse preventivamente.



Vacuna rusa



“Ponemos expectativas en la vacuna rusa. Obviamente, que es una buena noticia. Estamos esperando las distintas fases de esa vacuna. Hay que aguardar que las autoridades nacionales determinen cuando se va a empezar a utilizar, a que personas se va a dirigir primero y si va a ser obligatorio. Siempre es importante la vacunación y con el Covid aún más. Pero todavía falta para eso. Por eso, tenemos que solicitarle a nuestra comunidad que siga extremando los cuidados. Corremos el riesgo de vernos saturado. La gran preocupación nuestra es no dar respuesta a cada uno que lo requiera” completaron los Dres. Cristian Setevich y Germán Lalomia, autoridades del hospital “Santa Teresita” de Rawson.