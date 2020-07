RÍO GALLEGOS - La mujer fue diagnosticada como positivo para covid-19 comenzó su tratamiento hace 8 días, y todavía sufre síntomas. "Tomen conciencia, algo así no lo sentí nunca", expresó.

La vecina riogalleguense pidió cuidar ante todo a los adultos mayores y enfatizó en la necesidad de que la sociedad tome realmente consciencia de los riesgos de esta enfermedad. Lo hizo a través de publicaciones en sus redes sociales, donde cuenta cómo va experimentando día a día los síntomas y el tratamiento que recibe.

"Para los que creen que no se pueden contagiar que son inmunes a esta mierda, tomen conciencia y cuidense. No salgan si no es necesario. Esto es una mierda, lo que se siente no lo sentí nunca, sentirte que se te puede ir la vida de un momento al otro", relató.

Y continuó escribiendo: "Estoy sin hambre sin sed, sin sentir olores y sabores pero lo peor fue mi séptimo día con mucho dolor de cabeza, fiebre y tos. De una vez por todas cuídense y cuiden a los adultos mayores, que si me agarro a mí tan fuerte para ellos debe ser peor", opinó la mujer.

"Espero se termine de una vez esto. Jamás creí que yo iba a contagiarme el virus", finaliza, remarcando que la posibilidad contagiarse de coronavirus está latente para todos.