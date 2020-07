COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El intendente Juan Pablo Luque confirmó, tras declararse la circulación comunitaria en Comodoro, que no habrá ningún cambio de fase por el momento, tal como publicó ADNSUR más temprano. "Es lo que hablamos ayer con los epidemiólogos de Salud de Provincia y Nación: Entienden que por la cantidad de casos y la situación actual del sistema sanitario del conglomerado Comodoro-Rada Tilly se puede todavía continuar en la fase en la que estamos pero con un alerta roja en cuanto al cumplimiento de las medidas individuales: tener el distanciamiento social, no compartir mate o una bebida, utilizar todas las normas de higiene y usar el tapabocas".

En cuanto a la restricción de salidas por DNI, enfatizó: "Es la única manera en la que se puede mantener con el esfuerzo que hemos hecho desde el municipio. Conocemos muy bien la situación complicada en la que se encuentran algunos comerciantes pero tenemos que salir lo menos posible hasta que salgamos de la circulación comunitaria".

"Estoy muy preocupado. Esta pandemia nos tiene en una situación compleja a todos en nuestra ciudad. No es para nada feliz estar todos los días tomando determinaciones desde un punto de vista de una situación que no mejora para mucha gente, con los niños que no pueden empezar las clases; retrocedemos en un montón de aspectos pero sí estoy muy conforme con el trabajo del equipo municipal, con un enorme compromiso, hablando de cara a la gente explicándoles en la situación en la que nos encontramos", resaltó.

"A los que transgreden las recomendaciones les pedimos que reconviertan sus conductas para no contagiar a los demás", dijo Luque y agradeció a "la mayoría por ser conscientes de la situación que estamos viviendo".

En cuanto a la reapertura de gimnasios, dijo: "Entendíamos que no es lógico tener abierto un restaurante y no un gimnasio. Tanto los gimnasios como los restaurantes vienen llevando adelante el cumplimiento de protocolos de manera muy buena. No hubo ningún contagio en restaurante, sectores comerciales ni gimnasios. Los contagios fueron por irresponsabilidades individuales de personas que violaron las normas de la cuarentena".

"Ojalá que no suceda", resaltó sobre la posibilidad de retroceder en fases, e incluso volver a la fase 1 si aparecieran muchos más casos de coronavirus en Comodoro.