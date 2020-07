COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Lino Copparoni, titular de la empresa pesquera Tadex, aclaró que en esa firma no hay un caso positivo confirmado de Covid 19, sino un caso sospechoso por nexo epidemiológico con el trabajador de otra planta que sí arrojó un resultado positivo. En rigor, se trata de la esposa del operario, a quien no se ha podido ubicar todavía para realizar el test correspondiente, según aseguró el empresario en contacto con ADNSUR.

“Nosotros tenemos todo en regla, con los protocolos correspondientes y las autoridades sanitarias nos habían autorizado a trabajar -indicó-, pero para mayor seguridad hemos decidido suspender por 48 horas. No era necesario que el gremio entre a la planta y saque a la gente”, cuestionó.

Tal como ha informado esta agencia, el caso positivo confirmado en la noche del miércoles se verificó en un trabajador de la pesquera “Puerto Comodoro”, que funciona donde antiguamente operó la empresa Arbumasa. Tadex, por su parte, trabaja en instalaciones del puerto que en su momento fueron operadas por la empresa Barillari.

El empresario quiso dar su vesión de los hechos ante los cuestionamientos desde el Sindicato de Trabajadores de la Indutria de la Alimentación (STIA): “Acá vino la Subsecretaría de Trabajo y verificó que tenemos todos los elementos sanitizantes y lo que marca el protocolo de seguridad, no es cierto que queremos obligar a la gente a trabajar de cualquier manera, porque eso no le conviene a nadie. Además, nosotros no tenemos ningún caso positivo cofirmado. Hay sólo un nexo, que es una mujer que no venía a trabajar desde hace cinco o seis días y que incluso no la han podido ubicar para hacer el análisis, tengo entendio que hasta la busca la fuerza pública para hacer el seguimiento”, comentó.

Copparoni expresó que en su empresa trabajan alrededor de 160 personas y procesan langostino que se exporta a mercados como Estados Unidos y Canadá, directamente a góndolas. Por ello explicó que si la materia prima no se procesa en corto tiempo, se pierde.

“El langostino tiene muy poco tiempo para poder procesar y congelar, porque si no se pierde. Nosotros trabajamos para una empresa de afuera y por eso tenemos todo previsto para poder trabajar como corresponde -explicó-. No debíamos parar, poruqe pasamos toda la información sobre esta mujer que es un posible nexo, pero que todavía no le pudieron hacer el análisis”.



De este modo, indicó que su expectativa es que puedan trabajar a partir de mañana, para evitar la pérdida de la materia prima. “Nosotros queremos diálogo y creo que el sindicato busca lo mismo, porque puede ser que en una discusión paritaria o en otro conflicto pensemos distinto, pero en esta crisis debemos estar todos del mismo lado. Lo prioritario es la salud y por eso tomamos todas las medidas, estoy dispuesto a mostrarlo a quién quiera verlo, pero si no podemos trabajar el sindicato no va a pagar los sueldos de la gente”.