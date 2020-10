COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - La directora del Área Programática Sur (APS), Myriam Monasterolo, confirmó a Actualidad 2.0 que en Comodoro "estamos viendo muchas muertes de jóvenes, algunos con factores de riesgo y otros sin los mismos. Nos llamaba la atención viendo el detalle de las últimas muertes, tratando de hacer una curva en ese sentido". Mencionó que se solicitó al área de Epidemiología provincial que brinde "un índice de cuáles eran nuestras edades (de los fallecidos en la ciudad) porque estamos viendo gente joven en Comodoro que estaría saliéndose de la media del país". La semana pasada murió una joven de 30 años en la ciudad sin enfermedades preexistentes.

"Ayer llegó un grupo de personal sanitario, enfermeros, kinesiólogos y técnicos del Plan Detectar; un grupito fue a Madryn y Trelew y el otro se quedó con nosotros. En Comodoro quedaron nueve enfermeros, dos kinesiólogos y una técnica del Plan Detectar" y ya están organizando equipos para reforzar la semana que viene y cuando cumplan los 15 días tienen previsto el reemplazo por otros 15 días más", mencionó y dijo que este viernes "a las 6 de la mañana ya comenzaron a trabajar en el Hospital Regional y Alvear y el Plan Detectar está en Caleta Córdova".

"Tenemos un importante número de trabajadores (contagiados). Ayer teníamos cinco confirmados como posisitos; tenemos un importante grupo aislado, ayer se aislaron 5 personas del 107: Eso va afectando y también impacan los contactos estrechos pero lo importante es que este equipo pueda ayudarnos a habilitar más camas, extender las de terapia, reforzar el trabajo de la guardia y poder dar una respuesta más adecuada", dijo.

MÉDICOS INTENSIVISTAS

Sobre la posible llegada de médicos intensivistas, mencionó que "está previsto que lleguen en algún momento pero pareciera que ese momento no es ahora sino cuando tengamos más camas habilitadas y el resto del personal médico de otras especialidades trabajando".

Indico que "hay actualmente 21 intensivistas en la ciudad, trabajando en el sistema público como privado pero algunos están distanciados por factores de riesgo" por lo que esto podría requerir alguna intervención. Estamos evaluándolo en el día de hoy con algunos centros de salud privados".

PREOCUPACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE

Sobre si se ha terminado de analizar la causa de la explosión de casos del mes de septiembre, mencionó que "tiene que ver con la circulación comunitaria sostenida y la dificultad que tenemos para respetar las consignas de distanciamiento, lavado de manos y uso de tapabocas; única fortaleza al no tener aún una vacuna. Todos vamos cayendo en la normalización de las pautas y dejando de lado los mecanismos de prevención. Tuvimos fuerte impacto el Día del Padre, el Día del Amigo y nos preocupa mucho el Día de la Madre".

"En septiembre muchos adolescentes dijeron ´basta´. Hemos visto a muchos en la playa, tomando mate, en bicicleta, en grupos. En algunos segmentos etarios no se pudieron tomar las responsabilidades marcadas. Creo que no hemos podido llegar desde Nación o desde Salud con un mensaje eficiente", lamentó la directora del APS.

“"La decisión de las autoridades de Trelew para abrir el domingo los cementerios, es algo que no se entiende desde el contexto que vivimos" @MyMonasterolo #DirÁreaProgramática en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

Criticó que Trelew haya abierto la circulación de cara al domingo. "Es una medida que nadie ha podido entender en el contexto actual, en el marco del decreto nacional y del nuevo DNU provincial. No se entiende cuál fue la motivación. Están ellos también con un fuerte brote y esperemos que no se les dispare".

Manifestó que el Día de la Madre "es un día especial para todas las familias" y pidió: "Tratemos de utilizar otros métodos, de usar la virtualidad y manifestar el cariño de otro modo y tratar de cuidar sobre todo a las madres".

MUERTES JÓVENES EN COMODORO

Sobre los 106 muertos por coronavirus en Comodoro y a si se notó algún cambio en las tendencias nacionales, expresó que "anoche justamente estábamos evaluando con la gente de Vigilancia Epidemiológica y pidienmdo si en Epidemiología de la provincia nos podían hacer un índice de cuáles eran nuestras edades porque estamos viendo gente joven en Comodoro que estaría saliéndose de la media del país. Si bien la concentración mayor de enfermos en el país se da entre los 20 y 60 años, las muertes son de personas mayores de 60 en su mayoría. Y nosotros estamos viendo muchas muertes jóvenes, algunas con factores de riesgo y otras sin los mismos. Nos llamaba la atención viendo el detalle de las últimas muertes, tratando de hacer una curva en ese sentido".

“"Estamos viendo gente jóven en Comodoro que se estaría saliendo de la media del país, pero la concentración en general de las muertes es mayor de 60 años, y acá estamos viendo gente jóven con y sin factores de riesgo"@MyMonasterolo en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

REAPERTURA DE RESTAURANTES

Tras la reapertura de restaurantes en la ciudad, mencionó que "si la medida de cierre no iba acompañada de otras medidas tampoco sirve pero en el último tiempo vimos que no había mucha gente en los lugares. Sabemos que les resulta muy dificultoso seguir sosteniendo los locales cerrados, con la modalidad de delivery. Lo que se planteó fue acompañarlos con el protocolo y ver cómo funcionaban. No es la medida que sugiere salud pero tampoco podemos oponernos a todas las medidas que el resto de la sociedad evalúa en función del impacto socioeconómico", resumió.