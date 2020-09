COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Las autoridades sanitarias advierten sobre el aumento de ingresos de pacientes con coronavirus en las terapias intensivas de clínicas privadas y hospitales públicos de Comodoro Rivadavia. Asimismo, han crecido lamentablemente los fallecimientos en la ciudad, donde ya son 16 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.

José Celia, jefe de terapia intensiva del Sanatorio La Española e integrante del Comité de Crisis, se refirió a la difícil situación epidemiológica que vive Comodoro, con más de 500 casos activos. “Desde el punto de vista nuestro, de los intensivistas, estamos viendo que cada vez hay mayor contagio y mayores ingresos a las terapias intensivas. Y la mayoría se han muerto o están muy graves, realmente eso nos pone mal”, manifestó.

Asimismo, lamentó que “esto no lo conocíamos, es algo que estamos conociendo, que vamos día a día tratando de sacar adelante la vida de esta gente, es feo. No estamos logrando salvarle la vida y la gente se muere sola, y sus familiares no los han visto, no podemos mostrarle a un familiar conectado a un respirador”.

Celia reconoció que “están apareciendo más casos, se están enfermando los viejitos y esos son los que van a terapia, aunque hubo algunos de 40 años que no es lo habitual, pero nadie está exento de enfermarse”. Y aclaró que “médicamente se puede hacer poco, a este virus le podemos dar apoyo vital al paciente, le damos oxígeno, le damos un ventilador, le podemos dar antibióticos comunes, corticoides en algunos casos y el plasma pero es experimental; es lo único que podemos hacer”, dijo.

Además, explicó que los familiares de los pacientes pueden recibir solo un informe telefónico: “Las familias pasan 20 días sin ver a pacientes internados. Hay muchas situaciones que llevan a querer que esto cambie, porque no hay otra forma. La gente se muere porque estamos entrando en los porcentajes que hay en el mundo”, indicó.

“LAS MEDIDAS DEBEN TOMARSE HOY”

Asimismo, el profesional habló sobre las nuevas medidas que se anuncian en las próximas horas, con las que se busca reducir la circulación de personas y podría volver la restricción por terminación de DNI. “Realmente hay que tomar alguna medida o conducta que genere una limitación en el contagio. Esas medidas deben hacerse hoy, esperamos que sea ”, puntualizó.

Y agregó – en diálogo con La Cien Punto Uno - que “no vemos otra salida que tomar medidas, y además acá hay pocos médicos intensivistas, todos trabajamos en más de una unidad. Hay que cumplir las normas, y si no se cumplen hay que aplicar las sanciones que correspondan. Acá no hay nada mágico, solo el aislamiento. Nunca vivimos algo parecido a esto”.