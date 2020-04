CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Con un simple pinchazo en el dedo, el ministerio de Salud de la Nación tendrá así un panorama de cuántas personas estuvieron en contacto con el nuevo coronavirus sin presentar síntomas ni necesitar del sistema de salud. En el primer día de los tests rápidos, realizado en la estación de Constitución, no hubo positivos.

Así lo confirmó el ministro Ginés González García, quien expresó que "está funcionando muy bien" y se están realizando "bastante rápido. Por ahora, no hay ningún positivo", afirmó, al tiempo que indicó que la próxima semana los tests se realizarán en las estaciones de Retiro y Once, lugares que concentran una gran circulación de personas, según detalla Clarín.

"Si hay mucha circulación comunitaria del virus, hay que tomar ciertas medidas y si no, otras. Así vemos el comportamiento del virus. Es una radiografía de cómo se comporta el virus para lanzar una estrategia específica", explicó.

Estamos realizando el estudio de vigilancia sanitaria de COVID-19 en la Estación de trenes de Constitución. El testeo es anónimo y voluntario. No se trata de un test diagnóstico, sino de un estudio epidemiológico.

Más temprano, en el reporte diario del ministerio de Salud, Sonia Gabriela Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica de la cartera, indicó que "se harán 400 tests serológicos a voluntarios que no presenten síntomas y sean mayores de edad". "Van a tener que esperar 15 o 20 minutos para obtener sus resultados pero insisto en que no es un test de diagnóstico. Son estudios serológicos", explicó.

"En este caso, un positivo es una buen noticia, porque significa que han estado en contacto con el virus y no han requerido del sistema de salud. Es anónimo, ninguna persona tiene que dar sus datos porque es un estudio de investigación y no un procedimiento de diagnóstico. No se pone a nadie en cuarentena ni se saca de circulación a nadie que haya estado en el tren", insistió y agregó: "Como en el resto del mundo se desconoce la circulación viral que ha habido y estos tests también se están haciendo también en Francia y España. Acá, también se hará en otras provincias del país".

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, ratificó la decisión del Gobierno nacional de realizar el “estudio de vigilancia sanitaria para evaluar la proporción de personas con serología positiva para Covid-19”, y precisó que comenzará “en el transporte público”.

“Será en Constitución, Retiro y Once. Mañana vamos a hacer el primer paso en la estación Constitución”, reiteró la funcionaria durante el informe diario sobre el coronavirus que brinda el Ministerio de Salud.