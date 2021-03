COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este miércoles el Comité Coordinador de la Campaña de Vacunación Covid-19 se reunió con el Área Programática Sur y los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly para analizar el avance del trabajo. El encuentro fue encabezado por Fernando Bosch Estrada, subsecretario de Programa del Ministerio de Salud de Chubut, y en ese marco se confirmó que se abrirá un nuevo espacio de vacunación en Comodoro y la próxima semana se ampliará la cantidad de mesas en Rada Tilly.

Este miércoles, en Rada Tilly se inició la campaña de vacunación de personal de salud. Fue en la Escuela 718, donde se vacunaron unas 60 personas, en una primera jornada de prueba.

De esta forma, continúa la vacunación Covid - 19 en el Área Programática Sur, luego que a fines de diciembre se inició la vacunación del personal de salud en Comodoro Rivadavia.

En este marco, este miércoles el Comité Coordinador de la Campaña de Vacunación Covid - 19 mantuvo un encuentro con autoridades del Ministerio de Salud de Rawson, el Área Programática Sur y los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La reunión, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, fue encabezada por Fernando Bosch Estrada, subsecretario de Programa del Ministerio de Salud de Chubut, quien arribó a la ciudad con Mariela Britos, titular del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de Chubut; y la enfermera Gabriela Carreras, supervisora de Actividades Epidemiológicas de la Dirección de Epidemiología.

Tras ese encuentro, Bosh Estrada confirmó que se abrirá un nuevo espacio de vacunación en el Gimnasio Municipal N° 4 de Comodoro Rivadavia y la próxima semana se ampliará la cantidad de mesas en Rada Tilly.

“Las condiciones están dadas para que se de la vacunación de la mejor forma posible. Ya nos dijeron que se van a aumentar la cantidad de mesas de vacunación y hoy se empezó a vacunar en Rada Tilly, que a partir de la otra semana va a incorporar dos mesas más, por la mañana y por la tarde. Además ya se está pensando en buscar un segundo nuevo espacio en Comodoro. La parte edilicia ya estaría resuelta, pero hay que avanzar en el tema de la logística y el recurso humano”, explicó.

El subsecretario indicó que “fue un encuentro super productivo” y valoró la forma en que se desarrolla la campaña de vacunación en ambas ciudades. En ese sentido, admitió: “Por supuesto hay muchísimas cosas para corregir, cuestiones que van surgiendo a lo largo de la campaña, tanto por los insumos que van llegando desde Nación hasta el recurso humano, pero tenemos que ir ultimando diferentes cuestiones para poder llevar al máximo la aplicación de cantidad de vacunas, porque mientras mayor cantidad de pobladores logremos vacunar más rápidamente vamos a proteger a la vacunación rebaño y disminuir la cantidad de enfermeros graves, uso de terapia intensiva, recurso humano, para tratar de evitar que otra vez aumente la cantidad de casos”.

Bosh Estrada, además, destacó la puesta en marcha de la Turnera Digital (www.comodoro.gov.ar). “Es una cosa que se ha resuelto bastante bien, ha sido una solución, pero es importante comunicar a la gente cómo funciona, porque los turnos se agotan por día. Por eso le pedimos a los equipos que haya tres personas que sean los oradores para transmitir a los medios y los propios equipos que grupos se van a vacunar, porque a veces la gente se inscribió en una anterior plataforma y todavía no lo llamaron. Pero no es que no la van a vacunar, por eso es importante llevar tranquilidad”, sentenció.