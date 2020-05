RADA TILLY (ADNSUR) - A partir de este lunes 18 de mayo la Municipalidad de Rada Tilly autorizó la realización de ciclismo, actividades a mar abierto y patín, además de habilitar el sector de playa para correr.

Estas nuevas actividades se suman a las salidas para quienes no sean casos confirmados o sospechosos de COVID-19 y no se encuentren en Aislamiento Social y Obligatorio.

La medida habilita ciclismo, patín y actividades en mar abierto (natación, surf, kitesurf y kayak) con salidas de una hora por número de DNI de lunes a domingo, en la franja horaria de 6 a 19 hs. para ciclismo y patín y de 9 a 16 hs. para actividades a mar abierto.

Salidas por DNI: pares (lunes, miércoles, viernes y domingos) e impares (martes, jueves, sábados y domingos).

Además, se habilitó el sector de playa (únicamente sobre la arena) para correr, que ya estaba permitido en las zonas suburbanas (senderos y caminos) en los cerros.

Se solicita respetar la utilización de tapabocas adaptado a uso deportivo y realizar las actividades y salidas los días habilitados según terminación de DNI en los lugares habilitados manteniendo el distanciamiento social según lo dispuesto para cada actividad.

CICLISMO

¿QUIÉN? Mayores de 14 años que no sean casos sospechosos de COVID-19 y no estén en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

¿CUÁNDO? lunes a domingo de 6 a 19 hs.

¿DÓNDE? Zona urbana: bicisenda, ciclovía y calle, respetando el sentido de circulación

Zona suburbana: senderos y caminos (cerros)

INDIVIDUAL, EXCLUSIVAMENTE CON TAPABOCAS ADAPTADO A USO DEPORTIVO

CON DNI: Pares (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Impares (martes, jueves, sábados y domingo)

> Una hora de salida por día

> La salida y llegada al hogar debe hacerse sin uso de vehículos.

> Mantener 2 mts. de distancia lateral y 20 mts. de distancia anteroposterior

RECORDÁ

• No espacios públicos, plazas, bulevares y skatepark

• No sentarse

• No parar a conversar

• Al salir y regresar sanitizar manos, calzado y tapabocas

PATÍN

¿QUIÉN? Mayores de 14 años que no sean casos sospechosos de COVID-19 y no estén en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

¿CUÁNDO? lunes a domingo de 6 a 19 hs.

¿DÓNDE? Bicisenda, ciclovía y rambla

INDIVIDUAL, EXCLUSIVAMENTE CON TAPABOCAS ADAPTADO A USO DEPORTIVO

CON DNI: Pares (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Impares (martes, jueves, sábados y domingo)

> Una hora de salida por día

> La salida y llegada al hogar debe hacerse sin uso de vehículos

> Mantener 2 mts. de distancia lateral y 20 mts. de distancia anteroposterior

RECORDÁ

• No espacios públicos, plazas, bulevares y skatepark

• No sentarse

• No parar a conversar

• Al salir y regresar sanitizar manos, tapaboca y patines

ACTIVIDADES A MAR ABIERTO

¿QUIÉN? Mayores de edad que no sean casos sospechosos de COVID-19 y no estén en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

¿CUÁNDO? lunes a domingo de 9 a 16 hs.

INDIVIDUAL, EXCLUSIVAMENTE CON TAPABOCAS FUERA DEL MAR

CON DNI: Pares (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Impares (martes, jueves, sábados y domingo)

> Una hora de salida por día

> Mantener 10 mts. de distanciamiento tanto fuera como dentro del mar

RECORDÁ

• El armado y desarmado de equipos como la colocación de indumentaria está prohibido en la rambla

• No parar a conversar

• Al salir y regresar sanitizar manos, calzado y tapabocas

RUNNING

¿QUIÉN? Mayores de edad que no sean casos sospechosos de COVID-19 y no estén en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

¿CUÁNDO? lunes a domingo de 6 a 19 hs.

CON DNI: Pares (lunes, miércoles, viernes y domingo)

Impares (martes, jueves, sábados y domingo)

¿DÓNDE? Zona urbana: Se habilita el sector de playa (sobre la arena únicamente)

Zona suburbana: senderos y caminos (cerros)

> Una hora de salida por día

> La salida y llegada al hogar debe hacerse a pie (sin uso de vehículos)

> Mantener 2 mts. de distancia lateral y 10 mts. de distancia anteroposterior

RECORDÁ

• No espacios públicos, plazas, bulevares y bicisendas

• No sentarse

• No parar a conversar

• Al salir y regresar sanitizar manos, calzado y tapabocas