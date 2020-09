CAPITAL FEDERAL - Patricia Bullrich confirmó este martes que dió positivo para covid-19. Aseguró que está "bien"

"Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo", expresó en su cuenta de Twitter.

La ex ministra de Seguridad publicó un breve video en sus redes sociales para realizar el anuncio: "Hola, cómo les va? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Sé que me está llamando mucha gente, muchísimas gracias por este apoyo".

Bullrich fue una de los dirigentes de la oposición que participó de la marcha del 17 de agosto en la que se reclamaba contra el Gobierno por la reforma judicial y la cuarentena, entre otras cosas.