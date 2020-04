CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La pandemia de coronavirus puede provocar un "posible crecimiento exponencial" de residuos hospitalarios en los centros de salud que atienden a enfermos por Covid-19, por lo que el Ministerio de Ambiente de la Nación conformó un "comité de crisis" para definir dónde tratarlos.



"Estamos en contacto con las provincias para monitorear día a día el eventual crecimiento de residuos patogénicos provenientes de hospitales y qué lugar tiene la capacidad para tratarlos; no estamos en alerta pero nos preparamos para cualquier eventualidad", dijo Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación.



El plan también contempla la posibilidad de "mover los residuos patogénicos de una jurisdicción a otra, porque un distrito podría verse colapsado ante el aumento de la demanda", destacó el funcionario a Télam.



Fedrovisky detalló además que "estamos acordando con la Cámara Argentina de Tratadores de Residuos Patogénicos un plan de contingencia con el fin de utilizar los centros de tratamiento de residuos industriales, los cuales no tendrán el uso habitual porque la industria esta virtualmente paralizada".



Precisó que "aún no observamos ese incremento de volumen de residuos patogénicos ya que hay una disminución en la atención de otras enfermedades, pero en otros países, donde fue muy potente la pandemia, estos problemas aparecen en gran magnitud".



"Queremos que ninguna provincia quede sin la atención de residuos. La prioridad es que todos tengan el tratamiento correspondiente y, por ser materiales de descarte con el virus del Covid-19 el tratamiento debe ser impecable", aseguró el funcionario.



Federovisky destacó que es "imposible prever cual será el volumen que podemos tener, pues eso va depender de como será la curva de contagios".



Pero comentó que en España, durante el momento mas álgido de la pandemia, en solamente 15 días de marzo se generó la misma cantidad de residuos que en todo el año 2019".



Indicó que estas acciones "son de implementación inmediata" y que "del mismo modo que nos adelantamos con las medidas para frenar la pandemia, queremos estar con condiciones de prevenir cualquier situación de emergencia en materia de tratamiento de residuos".