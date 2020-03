RAWSON (ADNSUR) - La Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chubut, Teresa Stella, brindó esta mañana una conferencia de prensa, dónde explicó cuáles son las medidas que se toman desde el Gobierno provincial, en el marco de los protocolos por coronavirus.

“Al día de hoy a nivel nacional hay reportados 19 casos confirmados, la totalidad de los casos identificados son importados, no tenemos la circulación del virus en la región”, aclaró.

AISLAMIENTO PREVENTIVO

Stella recordó que en Chubut hay 39 personas con aislamiento preventivo en sus casas. Se trata de personas que llegaron hace pocos días de viaje por países endémicos. Ninguno de ellos presenta síntomas. Y señaló que se modificó la definición de caso sospechoso: “Desde hoy consideramos caso sospechoso cualquier viajero que regresa de Corea del sur, Irán, Japón, China, toda europa y Estados Unidos”, indicó.

En Chubut no hay documentados casos confirmados de coronavirus, y aclaró que “las personas están aisladas por recomendación tras llegar de viaje. Esto va a ir incrementándose porque se van a ir sumando viajeros que llegan a la región y se suman al distanciamiento social”, dijo.

Asimismo, la funcionaria destacó que el aislamiento es responsabilidad de la persona, quedándose en su casa y evitar recurrir a ámbitos públicos. Disminuir contacto con grandes grupos de personas, no concurrir al trabajo, evitar espacios sociales como eventos masivos. “Algo que no vamos a poder evitar ni impedir es el ingreso (del coronavirus) a la región, y cada día vamos a ir extremando medidas”, puntualizó.

LÍNEA TELEFÓNICA

Stella señaló que se ultiman detalles para direccionar el acceso de la persona con fiebre o algún síntoma sospechoso de coronavirus. “Identificar al viajero nos va a poder facilitar el trabajo”, dijo.

Y confirmó que “estamos trabajando para implementar un número para que cada viajero pueda avisar que está de regreso y se va a quedar aislado en su casa, sino que además en caso de que tenga fiebre, concurra directamente o acuerde el ingreso a través de un circuito diferencial”, especificó.

EVENTOS MASIVOS

La especialista además dejo en claro que por el momento no se suspenderán eventos masivos, recitales o espectáculos programados en la provincia. “De momento no hay ninguna medida porque no tenemos ningún caso confirmado”, dijo. Y aclaró que “Esto no significa que en los próximos días se pueda modificar”.