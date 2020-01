CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, brindó este jueves una conferencia de prensa en la que se refirió a la grave situación planteada a nivel mundial por el coronavirus, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote del virus en China "se ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional".

"Estamos en contacto permanente con la OMS. No hay casos en la Argentina. El numero de casos es 7800 pero el 99% de los casos son en China. O gente que ha estado en China", dijo el Ministro.

El llamado a conferencia de prensa se produjo momentos después de que la OMS declarara la emergencia global ante la expansión del coronavirus de Wuhan, que ya causó al menos 170 muertes y afecta a más de ocho mil personas.

El organismo había reunido a un Comité de Emergencia, compuesto por epidemiólogos y otros expertos, desde el comienzo de la tarde en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para determinar si el virus que arrasa en China constituye o no una alerta internacional luego de que se registraran contagios en varios países.

Por su parte, el funcionario nacional aseguró que "no hay ninguna circunstancia distinta" respecto a la situación del país respecto del virus. "Tomamos diferentes medidas, la primera fue reunirnos con un comité de expertos", señaló en la conferencia.

Asimismo, sostuvo que se realizó una actualización de la situación epidemiológica, se dio recomendaciones para el equipo de salud y sumó: "Hemos preparado a los laboratorios para identificar un posible caso. Hubo reunión con migraciones, aduana, ministerio de relaciones exteriores y organismos dentro de aeropuertos", dijo González García.

En relación al número de infectados, expresó que "hay 12 argentinos en Wuhan que están en cuarentena y en las otras ciudades, sabemos que están todos bien. Y no hay previsto mecanismos para repatriarlos. Aconsejamos, si no es imperativo, no viajar a China", recomendó.

