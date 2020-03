SALTA - En medio de la crisis mundial por la pandemia de coronavirus, que llevó a un amplio abanico de sectores a resignar sus ganancias y estrategias comerciales en función de la situación de emergencia sanitaria que se vive - y que conlleva un dificil panorama económico para todos los actores, desde indivuduos hasta Estados-, en la ciudad salteña de Pichanal, del departamento de Orán, los funcionarios aprobaron un aumento del 233 por ciento de sus salarios.

Según informó El Tribuno de Salta, este proyecto fue el primero que se presentó desde la apertura de sesiones a comienzos de mes y contó con el voto positivo de los dirigentes del Frente de Todos, opositores al intendente Sebastián Domínguez, encolumnado detrás del gobernador Gustavo Sáenz​.

Los ediles indicaron que "como el proyecto ordenanza no fue vetado ni promulgado por el actual intendente, los legisladores municipales pasarán a cobrar de 15 mil pesos que percibían a 50 mil pesos, es decir un 233 por ciento más".

Los autores del proyecto, informa El Tribuno, fueron los concejales Braulio Peralte, Johana Méndez, Mario Francisco Sánchez, Paola Cantarela, Iván Basterra y Graciela Castilla del bloque Frente de Todos.

En la iniciativa se ordenaba fijar el aumento de los sueldos de concejales, subsecretarios, planta política y asesores como así también los del intendente, funcionarios municipales y asesores del municipio. El argumento para aprobarla ahora era que la ordenanza ya había sido sancionada en diciembre del año pasado y aprobada por los dos tercios de los votos de los concejales de la ciudad de Pichanal y elevada al Ejecutivo municipal para su promulgación o veto.

"A más de dos meses de sancionada la misma nunca llegó a este Concejo Deliberante ni el veto ni la promulgación por parte del Ejecutivo municipal ni se dio cumplimiento al aumento establecido", justificó la oposición.

El aumento puso al salario de los concejales de Pichanal en 50 mil pesos, contra los 15 mil que ganaban hasta ahora. Además, el proyecto estipula un 10% más para el presidente del Concejo y un 5% más para los vicepresidentes.

Además, fijó los sueldos del Ejecutivo, por lo que intendente cobrará 60 mil pesos, un secretario, 50 mil, un tesorero 50 mil, un subsecretario 25 mil, directores 25 mil y asesores 50 mil.

El proyecto fue rechazado por Marcos Domínguez, Gabriela Quiroz y Blanca Díaz, dirigentes cercanos al intendente y del Partido Identidad Salteña, de la línea del gobernador Gustavo Sáenz, quien en los últimos días afirmó que donaría su sueldo para la lucha contra el coronavirus.

El concejal Domínguez expresó: "No acompañamos el proyecto porque no tenemos presupuesto presentado en 2019, es decir, hay un proyecto aprobado por los concejales oficialistas en ese momento, pero fue presentado extemporáneamente, además ellos conocen la situación de emergencia en la que quedó el municipio, por lo que me parece un despropósito intentar ganar esa cantidad de dinero".

Y agregó: "En la gestión anterior el Concejo solicitó una actualización de sueldos, ya que desde 2001 ganaban $1.500 y llevaron el sueldo a $15.000, el concejal Mario Sánchez que también era concejal en ese momento votó en contra y hoy como el Ejecutivo ya no es de su línea política apoya con vehemencia el aumento que resulta insostenible para la comuna".