COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el último lunes comenzaron a hacerse las muestras de diagnóstico para descartar Covid-19 que antes debían enviarse fuera de la ciudad. Con la llegada de los reactivos que compró el Municipio de Comodoro, que generan una mayor agilidad en los resultados, "ya hicimos diez determinaciones".



“Arrancamos el lunes y ya hicimos 10 determinaciones. Por día lo ideal es hacer un mínimo de 6 o 7 muestras, ya que se optimizan los recursos

humanos y reactivos. De todas maneras, se pueden hacer más, dependiendo la demanda”, explicaron Noelia Nickels y Matías Pujana, dos de los

bioquímicos del Hospital Regional encargados de tomar las muestras.



Actualmente, Comodoro ya cuenta con 200 reactivos o determinaciones para realizar muestras, pero se espera la llegada de aproximadamente 1.400 más.

Se realizan estudios no solamente en Comodoro sino en todas las ciudades del Área Programática Sur, como así también se reciben muestras de

instituciones privadas con internación.



Cómo se toman las muestras y cuánto tardan los resultados



El proceso de la toma de muestra tiene dos etapas: la primera se denomina extracción, y lleva alrededor de 3 horas. Es la etapa donde se

extrae el material genético de la muestra; la segunda parte es la amplificación de ese material genético extraído, y allí es donde se

utiliza el termociclador (o equipo PCR como todos lo conocen), proceso que dura 2 horas. Posteriormente hay una tercera parte de interpretación

de los datos emitidos por el aparato para la validación del resultado.

En este sentido, los profesionales indicaron que “para el diagnóstico basta con tomar una sola muestra, pero para realizar el seguimiento de

un paciente se toman varias muestras”. Para el diagnóstico hay dos profesionales, pero para el seguimiento, en caso de que se interne en el

Hospital Regional, son aproximadamente 10 los profesionales abocados.

Las muestras no se pueden tomar a cualquier persona, sino que se ajusta a la definición de caso sospechoso, que es dinámico y va variando a lo

largo del tiempo y que lo definen las autoridades nacionales y provinciales. Pero en principio debe haber síntomas compatibles con lo

que se busca diagnosticar.



Las ventajas de contar con un equipo PCR en la ciudad



La ayuda que proporciona tener un equipo de estas características es invaluable. Los bioquímicos reconocen que, respecto de la pandemia,

“estamos observando un descenso en el tiempo de entregas de los resultados que se traduce en tranquilidad para el paciente, los

familiares, la comunidad y también disminuye los costos de internación, además de que hay contacto más fluido en el equipo interdisciplinario de

salud.



Por otra parte, el termociclador no solo permite detectar el virus que tiene en vilo a toda la comunidad mundial, sino que al tener un equipo

de estar características “se podrán detectar otras patologías infecciosas y no infecciosas”.