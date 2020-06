COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) emitió un comunicado en el que pidió que se "deje de buscar culpables", solidarizándose con los marineros que contrajeron coronavirus.

"La opinión pública avanza más rápido, en este tiempo, ante la propagación del virus, no dejemos que la sociedad se contamine de ideas que unen miedo con desinformación, una combinación que sólo conduce al odio.

Ante la escalada de información errónea o mal intencionada en las redes sociales impulsada no sabemos con qué fines, para con las Autoridades del Puerto de Comodoro Rivadavia y los trabajadores del B/P Santorini, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos se solidariza con ellos y sus familias dejando en claro ante la sociedad que se ha trabajado desde el inicio de la pandemia bajo todas las medidas de seguridad y sanitarias que exigen los protocolos nacionales y del Puerto de Comodoro Rivadavia que en ingresos y egresos participan con Prefectura Naval Argentina, seguridad Portuaria más el cuerpo médico", remarca el comunicado del Sindicato, difundido vía Facebook.



"Que los políticos dejen de buscar culpables. El virus se hace indetectable en casos asintomáticos y los trabajadores marítimos no salen a buscar el virus. El virus no está en el langostino o en el agua. Lo único que hacemos es traer el alimento y colaborar en la economía de la Nación y la provincia", agrega.

El SOMU agregó en el texto que "hoy más que nunca" apela a "la solidaridad y los buenos pensamientos de sanidad para los que les toca pasar ésta enfermedad, y fundamentalmente pedimos mirar hacia afuera y entender que este virus destroza las sociedades a las que atraviesa. Debemos ser fuertes y defender la paz social", cierra.

Tal como informó ADNSUR, en las ultimas horas habló el primer marinero diagnosticado con coronavirus y aseguró: "No podíamos bajar del barco en ningún momento"

"No sé dónde me pude haber contagiado. Nosotros subimos víveres todos los días, pudo haber subido en la comida, porque tal vez la desinfección que hacíamos no era la correcta", dijo y contó que el 23 de mayo descendió en el puerto de Comodoro pero sólo para volver por tierra a Playa Unión.

Otro de los infectados aseguró que los tripulantes se contagiaron "en Comodoro Rivadavia".