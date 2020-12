BUENOS AIRES (ADNSUR) - Unos 350 alumnos de la Escuela de Salud de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, se capacitan para su eventual participación en la campaña de vacunación contra el coronavirus, que pondrá en marcha en enero el Gobierno bonaerense, en talleres que utilizan simuladores de músculos deltoides confeccionados en tela para aprender a aplicar las dosis.



El músculo deltoide de tela que utilizan los alumnos se llama "Fantoma" y fue confeccionado por las costureras del Hospital Alejandro Korn, de la localidad platense de Melchor Romero.



"El curso para vacunadores eventuales de Covid-19 tiene 3 módulos teóricos que se realizan de modo online y que una vez completados le permite al alumno o a la alumna acceder al taller presencial en salas de simulación para realizar la parte práctica del curso, es decir aprender a dar el pinchazo, que suele ser lo que a algunos les da temor realizar", contó a Télam Jorge Roberto Bravo, responsable de Enfermería de la Región Sanitaria XI del Ministerio de Salud bonaerense.



En toda la provincia, actualmente, más de 17 mil estudiantes de enfermería, enfermeros y médicos participan del curso de capacitación para aplicación de vacunas que implementó el Ministerio de Salud bonaerense, y se estima que en la campaña de vacunación que el Gobierno bonaerense pondrá en marcha en enero próximo se necesitarán cerca de 7.000 vacunadores.



Alumnos de segundo y tercer año de Enfermería de la Escuela de Gobierno en Salud "Floreal Ferrara", con sede en La Plata, recibieron la capacitación teórica en 3 módulos en los que aprendieron, según detalló Bravo, "generalidades de las vacunas, los distintos tipos que se han trabajado, la administración, tipos de aplicación técnica que se puede hacer, efectos secundarios y adversos, el transporte, la conservación y la aplicación".

"Estamos ahora en pleno proceso de la parte práctica del curso, que se organizó en conjunto con la Dirección provincial Epidemiológica, para lo cual los alumnos deben concurrir a las salas de simulación que tenemos en la Escuela Floreal Ferrara, donde hay una sala grande; y la que se montó en el hospital de Niños Sor María Ludovica; para lo cual se arman grupos de no más de 8 alumnos, para respetar el distancimiento sanitario", detalló.



En esos talleres, que duran una hora y media, el docente tiene dos ejes de enseñanza: "la mostración y la devolución".



"El docente muestra cómo se debe realizar la aplicación en el Fantoma, el deltoide de tela, y luego cada alumno la repite las veces que el docente lo crea necesario", explicó Bravo.



"El Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero tiene un Servicio de Costura que se ocupa de la confección de ropa de tela que usan en los quirófanos o lugares cerrados del hospital", precisó el responsable de Enfermería.



Remarcó que "ese servicio de costura es el que justamente cosió 210 Fantomas, que son rectángulos de tela rellenos para que tengan una consistencia parecida al músculo deltoide, de 20 por 15 centímetros, donde los alumnos hacen las punciones".



En la Escuela de Gobierno en Salud se realizan dos talleres de simulación a la mañana y dos a la tarde; mientras que en la sala de Simulación montada en el salón de actos del Hospital de Niños de La Plata "se realizan tres talleres a la mañana y tres a la tarde".Precisó que los fantoma serán distribuídos en otras Regiones Sanitarias donde se está realizando este curso".



Los Fantoma tienen el tamaño ideal con los cuadrantes para que el alumno realice los pinchazos y además una faja elástica que los mantiene fijo al hombro para que el alumno practique."Es la forma más apropiada para que el alumno practique y venza el miedo a ejercer el pinchazo", apuntó Bravo que destacó que "de este modo no se usa a personas para practicar".



Bravo sostuvo que "hoy por hoy se trabaja con simulación, plantean una realidad cercana a la realidad que es muy apropiado para aprender, y ya se usan otras simulaciones para practicar la Reanimación Cardio Pulmonar, para partos, para sondaje y para simular entrevistar al paciente".



"Los alumnos están muy conformes con esta modalidad de simulación y con el hecho de poder reencontrarse con los compañeros de la carrera en estos talleres, ya que, debido a la pandemia, la cursada de Enfermería fue virtual y los alumnos del último año, de tercero, reclamaban volver al aula", explicó.Afirmó que los y las alumnas "están ansiosos de participar, en cuanto la provincia de Buenos Aires lo disponga, de ser participantes activos del operativo de vacunación contra el coronavirus".



Aclaró que como se trata de estudiantes de 2º y 3º año de la carrera de Enfermería "obviamente en la campaña que se instrumentará desde el Ministerio de Salud no trabajarán solos, sino bajo supervisión de un docente o enfermero".



El referente de Enfermería de la Región Sanitaria XI destacó que "la provincia de Buenos Aires tomó como política pública que la vacunación sea lo más rápida posible para intentar volver a una normalidad lo más pronto que se pueda; al vacunar a las personas se disminuirá el nivel de contagio y la diseminación de la enfermedad y a partir de ahi, si bien la pandemia seguirá estando, la gente podrá vivir un poco más normal, no estaremos ya aislados".



"Eso será beneficioso para la población y de ahí la importancia que se la asuma como una política pública sanitaria", remarcó.

Fuente: Agencia Télam