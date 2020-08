COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Cerca de las 11 horas, comenzó un encuentro entre autoridades del Área Programática Sur y operadoras de las Cuenca del Golfo San Jorge, donde se analizó la situación de los contagios en el sector petrolero y las medidas a tomar, para evitar mayor propagación del virus. Entre ellas, se confirmó que quedó prohibido el uso del mate.

“Hemos podido compartir no solo los protocolos que ellos tienen en cada una de las bases de servicios y yacimientos, sino que también hemos compartido las conversaciones y acuerdos logrado con los sindicatos”, explicó la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo. Y aclaró que ante esta situación, “se va a aceitar” junto con técnicos y personal de recursos humanos de las empresas, “un mayor control para garantizar el mejor cuidado de los trabajadores”.

Al respecto, Monasterolo aseguró que los representantes de las empresas manifestaron que los mismos trabajadores, cuando hay alguien que no cumple con protocolo y no usa tapabocas, piden mayores acciones. “Hay un acuerdo para ajustar todo lo necesario, para que realmente no haya un foco dentro de la actividad petrolera y que no se pueda controlar”, advirtió.

Asimismo, en el encuentro se acordó también una capacitación con el área de epidemiología, técnicos de seguridad, y supervisores de las empresas petroleras, que se sumarán a la actividad ya programada para este viernes, donde además participaran delegados sindicales.

“HUBO UN LLAMADO DE ATENCIÓN”

Por su parte, Ezequiel Cufré, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge, aseguró que fue una convocatoria interesante; "Tuvimos mucha información de cómo está la situación en particular en la industria; a uno lo llama a la reflexión. Se analizaron casos positivos y tuvimos la posibilidad de hacer rastreo de contactos estrechos”.

Y reconoció que ante este panorama se pudieron detectar errores que se han cometido “desde reuniones sociales hasta falta de aplicación de algún protocolo, que si bien existe por ahí se ha suscitado algún relajo y ha provocado este problema”, dijo respecto de los contagios de coronavirus.

Cufré afirmó que hubo un fuerte llamado de atención del equipo de salud: “Nos llevamos mucho trabajo para realizar y concientizarnos entre todos”.