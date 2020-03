CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Mientras el coronavirus se sigue propagando en todo el mundo con casos en más de 100 países, la enfermedad también empieza a generar temor, alarma e incertidumbre en Argentina, donde hasta el momento se registran 19 personas infectadas y un fallecido.

Una de las preguntas más recurrentes es si las costumbres nacionales como compartir el mate o hasta un simple saludo con un beso se deben evitar para no contagiarse de esta nueva enfermedad que registra más de 118 mil casos confirmados y más de 4200 muertes en todo el mundo.

Como en cualquier ámbito, ya sea laboral o una reunión entre amigos, se suele tener al mate como partícipe esencial, el infectólogo Ricardo Teijeiro aseguró que como el "coronavirus se contagia por las gotitas que eliminamos cuando hablamos", compartir el mate es un foco de posible contagio.

"Hoy no hay circulación viral, son casos importados. Por lo que por ahora se puede compartir el mate. Sin embargo, a medida que va a avanzando la enfermedad, va a haber circulación, es obvio. Va a llegar el momento de que va a haber que evitar el contacto, no solo el mate, sino también el tema de las manos contaminadas y obvio, también los saludos con un beso", aclaró el especialista.

En esa línea, comentó que si la enfermedad sigue avanzando y empieza a haber circulación del virus, ya no se deberá compartir la infusión y habrá que "individualizar el mate y cada uno va a tener que tomar del suyo con su propia bombilla. Por ejemplo, si fuésemos Italia, se tendría que haber restringido el mate", sentenció.

Por su lado, la especialista Laura Barcan, jefa de la sección de Infectología en el Hospital Italiano, también explicó que tanto el mate como saludar con un beso o un apretón de manos puede generar contagio.

"El virus se transmite por gotas, adentro de las gotitas de salivas que vuelan alrededor de 1,8 metros. Solo se transmite mediante esa gota, o le entra a otra persona o queda en una superficie, por eso es importante limpiar las superficies", expresó.

"El mate, como las gotitas estas son las que contagian, es una forma de transmisión del virus ya que uno deja parte de su saliva en la bombilla", agregó. Asimismo, comentó que "en principio con un beso, claramente también es una forma de contagio".

"Ahora no es necesario evitar el contacto, pero no voy a tomar mate con alguien que venga de Italia. Todavía es necesario el nexo epidemiológico. Así que esperemos que no llegue la circulación viral, pero siempre puede llegar", manifestó.

Ambos médicos también informaron sobre las medidas básicas para evitar que el virus se propague. Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel. Al toser, taparse la boca con la parte interna del codo. Limpiar bien las superficies ya que allí pueden quedar las gotitas de saliva que producen el contagio. Si vienen de una zona de riesgo, cuando tenga síntomas hacer la consulta inmediata y mantenerse aislado por 14 días.

Fuente: Perfil