RAWSON (ADNSUR) –Unas 600 cooperativas eléctricas de todo el país solicitaron al Gobierno nacional que interceda para la suspensión de pagos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por el impacto de la mora en los cobros de servicio que registra una caída del 45% desde el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En Chubut, desde la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (Fechcoop), se realizó un pedido al gobierno provincial para que realice gestiones para destrabar los embargos.

El pedido de la Federación, se hizo ante la crítica situación de las cooperativas de servicios públicos de Chubut, así lo indicó su presidente, Fabricio Petrakosky, quien en diálogo con ADNSUR, explicó: “Le hicimos un pedido al ejecutivo provincial, para que hicieran alguna gestión en el orden nacional de destrabar los embargos que pesan sobre las cooperativas chubutenses”, dijo.

Asimismo, aclaró que además se solicitó que los fondos embargados sean liberados y restituidos a cada una de las cooperativas “para poder atravesar este momento crítico que nos toca y ante la caída de recaudación notable, vamos a necesitar de esa herramienta para poder morigerar el impacto que hemos tenido y que vamos a tener los meses venideros”, señaló.

Petrakosky señaló que “consideramos que es más oportuno que vaya por la vía política teniendo en cuenta los tiempos, por la vía judicial no tendría sentido hacer este tipo de gestiones”. Mientras destacó que en caso de no contar con esa posibilidad o alguna otra opción de ingresos de fondos, “no vamos a poder afrontar los pagos de salarios de trabajadores, ni la compra de materiales para la potabilización ni mantenimiento de los servicios”.

Los fondos embargados a todas las cooperativas de la provincia ascienden a 735 millones de pesos. “Este dinero permanece en una caja que no genera interesa en absoluto y Cammesa no puede hacer uso por lo cual creemos que es necesario poder hacer uso”, manifestó.

Por último, señaló que ayer miércoles, se mantuvieron reuniones con la Confederación Argentina de cooperativas, en la cual uno de los puntos principales, fue este tema de las cooperativas chubutenses. “La situación antes de la pandemia era muy crítica y se ha agravado más aún. En los próximos días vamos a darle tratamiento para poder hacer gestiones”, puntualizó.