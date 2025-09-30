Convocatoria en Chubut: buscan una familia para tres hermanas de 13, 7 y 6 años que no quieren separarse

Un llamado urgente y lleno de esperanza fue emitido por el Poder Judicial de la provincia del Chubut con un objetivo claro: encontrar un hogar para tres hermanas de 13, 7 y 6 años que sueñan con crecer juntas. La iniciativa, impulsada por el Juzgado de Familia N° 2 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Guillermina Sosa, en colaboración con la Dirección General de Adopciones, busca conectar a las niñas con personas o familias dispuestas a ofrecerse como guardadores con fines adoptivos.

La convocatoria es de carácter público y provincial, y subraya de manera enfática que el requisito principal es el respeto por el vínculo fraterno y el deseo explícito de las hermanas de no ser separadas. Este tipo de llamados se activa después de agotar las búsquedas en los registros de adoptantes locales y nacionales, abriendo la puerta a una postulación más amplia de la comunidad. Se busca una familia que pueda brindarles "cuidados y asistencia en sus necesidades, afecto y contención para favorecer su desarrollo integral", según detalla el comunicado oficial.

El desafío de garantizar el derecho a crecer en familia

Los especialistas en niñez y adolescencia, así como la legislación vigente en Argentina, destacan la importancia fundamental de no separar a los grupos de hermanos durante los procesos de adopción. El vínculo fraterno es, en muchos casos, la relación más estable y significativa que han tenido los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Mantenerlos juntos es crucial para su desarrollo emocional, su identidad y su capacidad de adaptación a un nuevo entorno familiar.

Sin embargo, las estadísticas muestran que encontrar familias para grupos de hermanos, especialmente cuando incluyen adolescentes, representa uno de los mayores desafíos del sistema de adopción. Por esta razón, las convocatorias públicas se convierten en una herramienta vital para visibilizar estas historias y apelar a la solidaridad de la sociedad, recordando que la configuración familiar no es un impedimento. El llamado está dirigido tanto a personas individuales como a parejas o familias de todo tipo que sientan el deseo y la capacidad de asumir esta responsabilidad.

Conociendo a las hermanas: música, juegos y un futuro por escribir

Para humanizar la búsqueda y permitir que los potenciales postulantes conozcan un poco más sobre las niñas, la convocatoria ofrece un vistazo a sus personalidades y gustos. La mayor, de 13 años, es una apasionada de la música y disfruta de tocar instrumentos, con una predilección especial por la guitarra. Es una adolescente que, como tantas otras, encuentra en el arte una forma de expresión y un refugio.

Su hermana del medio, de 7 años, tiene un mundo interior lleno de creatividad que plasma a través del dibujo. Le encanta jugar con muñecas y se sumerge en el universo de las princesas, un reflejo de la fantasía y la inocencia propias de su edad. La más pequeña del grupo, de 6 años, muestra su lado más lúdico y coqueto; sus pasatiempos favoritos son maquillarse y jugar con bebotes, explorando roles de cuidado y afecto a través del juego. Son tres personalidades distintas que se complementan y se sostienen mutuamente en su día a día.

Cómo postularse para cambiar tres vidas

El Poder Judicial del Chubut ha establecido un canal directo y claro para todos aquellos que se sientan interpelados por esta historia y deseen postularse. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a adopcionestrelew@hotmail.com, indicando sus datos personales y de contacto.

El período de inscripción estará abierto desde el martes 30 de septiembre de 2025 hasta el jueves 30 de octubre del mismo año, inclusive. Una vez recibidas las postulaciones, los equipos técnicos del Juzgado y de la Dirección de Adopciones realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar la idoneidad de los candidatos y encontrar el entorno familiar más adecuado para las necesidades de las tres hermanas.

Este llamado representa más que un simple trámite judicial; es una invitación a la comunidad para transformar la vida de tres niñas que esperan la oportunidad de crecer en un hogar estable, rodeadas de amor y con la certeza de que su lazo de hermanas será respetado y protegido. Es la posibilidad de construir una familia sobre los cimientos del afecto y el compromiso, garantizando el derecho fundamental de cada niño, niña y adolescente a vivir y desarrollarse en plenitud.