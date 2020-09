COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En el Hospital Regional de nuestra ciudad, se realiza desde hace al menos dos semanas, jornada de extracción de plasma a paciente recuperados de coronavirus. Hay una nueva convocatoria para este viernes.

El plasma extraído en el Banco de Sangre del hospital, es utilizado para el tratamiento de quienes cursan la enfermedad. Esperan que este viernes el número de donantes sea mayor al de las semanas pasadas.

“Los miércoles hacemos una entrevista y evaluación; luego de tener todos estos datos que nos aseguran quiénes son los posibles donantes de plasma, los viernes realizamos la extracción de la unidad”, explicó Mirta Barrionuevo, técnica de hemoterapia del Banco de Sangre.

Y destacó que los posibles donantes que llegan al Banco de Sangre tienen muchas dudas, “por eso a todos los invitamos a que se acerquen y, si no quieren todavía que se les extraiga sangre, por lo menos los invitamos a que aclaren sus dudas”, dijo.

Asimismo, Barrionuevo indicó que son posibles donantes aquellas personas que hayan tenido la enfermedad y tengan el alta médica con una anterioridad de entre 14 y 28 días. Además, deben cumplir con las mismas condiciones de un donante de sangre: ser mayor de 18 años y menor de 60, no tener enfermedades infectocontagiosas o de base, no estar amamantando, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses, no concurrir en ayunas.

“La extracción de sangre lleva el mismo tiempo que una común, pero luego al donante se le infunden los glóbulos rojos, lo que lleva un poco más de tiempo. Además, hay que dejar que el paciente se recupere y tome el desayuno; esos son los pasos a seguir”, detalló a Crónica.

Luego las unidades extraídas son congeladas para conservarse hasta el momento en que sean utilizadas. Las primeras unidades extraídas en la ciudad fueron utilizadas para pacientes del Hospital Regional y de clínicas privadas.

Para quienes deseen tener mayor información: El Banco de Sangre del Hospital Regional funciona desde el inicio de la pandemia en la sede de la Cruz Roja, en Hipólito Yrigoyen 1.124. Contactarse a los teléfonos 4442222/4442300, de 7 a 11 horas. Los donantes deben concurrir con DNI, cumpliendo el protocolo vigente.