El secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, anunció que se encuentran en marcha gestiones para incorporar a dos nuevos profesionales veterinarios al equipo de trabajo del Centro de Salud Canino y Adopción de la comuna.

La medida busca incrementar la cantidad de castraciones gratuitas que se realizan cada semana en la ciudad. Tal como había adelantado ADNSUR, el municipio tiene como objetivo aumentar el número de intervenciones diarias, pasando de 30 a 40 por jornada, debido a una seguidilla de reclamos vecinales. Además, tiene planificado sumar jornadas masivas los sábados.

El funcionario explicó que la decisión se tomó en el marco de una reunión con el fiscal Juan Carlos Caperochipi, a cargo de la Agencia de Maltrato Animal. Según detalló Gómez, el funcionario judicial hizo entrega de un vehículo destinado a colaborar con el traslado de personal y animales en investigaciones de la unidad especial.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

“Es una herramienta que servirá tanto para preservar cuerpos de animales como para garantizar que se realicen las pericias correspondientes”, señaló Gómez.

Más castraciones, más turnos

En paralelo a este avance, la Secretaría de Control Operativo busca fortalecer el servicio de castraciones que se presta de manera gratuita. “Estamos en procura de elevar el número de castraciones diarias que se hacen durante la semana, con el objetivo de cumplir un ideal que permita disminuir la cantidad de canes sueltos en la ciudad”, indicó el funcionario.

Alquileres en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: ¿cuáles son los precios y las zonas más buscadas?

Según precisó, este trabajo se complementa con lo debatido en el Concejo Deliberante, donde se ratificó que el área veterinaria depende de la secretaría a su cargo y se planteó la necesidad de ajustar y ampliar la cantidad de turnos disponibles. La incorporación de profesionales veterinarios permitirá dar un salto en capacidad operativa y avanzar hacia una mayor cobertura de la demanda de la comunidad.

Convocatoria abierta

Gómez detalló que la convocatoria está abierta a todos los veterinarios interesados en sumarse. “Están llamados todos a poder incorporarse. Son dos los puestos disponibles. Los que reúnan el perfil podrán ser convocados a la Dirección General de Veterinarias de Comodoro, donde en una entrevista se evaluará y se decidirá quiénes serán incorporados”, explicó.

"Gorda" encontró su hogar: el emotivo gesto de una vecina que inspira a adoptar más perros en Comodoro

El funcionario remarcó que la medida forma parte de un trabajo especial y particular que lleva adelante la Secretaría, no solo en la prevención del maltrato animal sino también en el control de la población canina. Con la incorporación de nuevos veterinarios y el refuerzo del número de castraciones, el municipio apunta a consolidar un esquema de cuidado de mascotas y control sanitario en los barrios de la ciudad.